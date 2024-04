Radio Liguria, in onda 24/7 in tutto il mondo canzoni in dialetto genovese: il ricavato in beneficienza

Più di 1700 canzoni, 120 artisti e un unico inconfondibile dialetto: quello genovese. 'Ma se ghe penso' è certamente la più famosa, ma non è l’unica canzone “zeneize” che vale la pena conoscere. E Radio Liguria ha come missione proprio quella di far scoprire e ascoltare, 24 ore su 24, canzoni in dialetto ligure per poi devolvere i ricavi in beneficienza. Si tratta di una radio web privata, senza scopo di lucro, che chiunque può ascoltare in qualsiasi momento, da tutto il mondo, tramite il sito. Ed è la prima emittente in assoluto a trasmettere solo canzoni in genovese.

Gino Paoli, Bruno Lauzi, De André e Ricchi e Poveri non sono le uniche voci presenti su questa stazione. Alle loro si aggiungono anche quelle di artisti non liguri che si cimentano con il dialetto genovese, come Mina, Massimo Ranieri o Massimo Concato. In ogni minuto del giorno è quindi possibile canticchiare insieme a loro le note più conosciute della Scuola Genovese, ma anche fare piacevoli scoperte, ascoltando brani vecchi e nuovi, dagli storici cantautori liguri ai gruppi folk contemporanei. Le canzoni più cantate sono la già citata "Ma se ghe penso", seguita da "Piccon, dagghe cianin", "Trilli Trilli", "Canson da cheullia", "Ciao salutime un po’ Zena", "Cómme t’ê bèlla Zêna". Poi ci sono i circa 40 trilli, 100 brani di Piero Parodi e circa 80 di Franca Lai, 80. Dati i genitori del progetto, Massimo Morini e Nino Cancilla, nel repertorio non possono mancare i 246 brani dei Buio Pesto.

La musica, si sa, fa bene al cuore, ma non solo in senso figurato. Radio Liguria, fondata da Massimo Morini, frontman della band dialettale Buio Pesto, ha uno scopo benefico: ogni anno l’utile prodotto grazie agli sponsor privati viene devoluto al progetto Ambulanza Verde, contribuendo così all’acquisto di ambulanze, mezzi di soccorso e attrezzature mediche per le Pubbliche Assistenze della Liguria. Ad oggi le donazioni hanno portato all’acquisto di 4 ambulanze, 4 automediche e 2 defibrillatori, contrassegnati ciascuno da una frase in dialetto e inaugurati pubblicamente.

A far parte della squadra, oltre al direttore Massimo Morini, anche Nino Cancilla nei panni di direttore artistico, Federico Pincin di direttore tecnico e Franco Bampi, esperto di lingua e cultura genovese, in qualità di consulente artistico.