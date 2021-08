VIDEO | Nella canzone "Marea" di Madame compare anche la caligo. Lei spiega: "È una tipica nebbia genovese"

C'è una canzone che in queste settimane sta facendo particolarmente parlare di sè, ed è "Marea" di Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, talentuosa rapper e cantautrice di 19 anni. Il brano, vero e proprio tormentone estivo, è la narrazione di un sogno erotico, e la marea non è altro che il culmine, il raggiungimento dell'orgasmo.

Ma c'è una strofa che, nel ritornello, avrà colpito sicuramente i fan genovesi, ed è "Foresta, caligo, marea".

E a Genova la caligo (o il caligo, come viene spesso chiamato in Liguria) è una nebbia particolarmente conosciuta, che arriva dal mare, con cui i cittadini hanno fatto i conti per tre giorni consecutivi a febbraio, uno spettacolo noto ma quest'anno prolungato in maniera decisamente inusuale e intensa.

Ma torniamo a "Marea": su Tiktok è la stessa Madame che spiega il significato della sua canzone in diversi video. E in un clip tira in ballo anche la caligo: "È una tipica nebbia genovese".