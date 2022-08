Cantautori famosi genovesi e liguri attuali: da Annalisa e Tedua agli Ex-Otago

Ieri c’era la scuola genovese, nata dal talento dei grandi cantautori degli anni Sessanta: Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Umberto Bindi e Gino Paoli. Oggi c’è quella che è stata soprannominata la “nuova scuola genovese” a cui è da poco stato dedicato un docufilm, che vede i nomi di giovani rapper che oggi invadono le classifiche: Alfa, Bresh, Disme, Izi, Tedua, Vaz Tè.

Genova è una città controversa, che si ama o si odia. È una città complicata, presenta tanti problemi, ha dovuto affrontare difficoltà importanti. Ma è una città che lascia qualcosa in chi la vive. Che sia per una vita intera o solo per qualche anno, Genova non si dimentica. Nel Novecento ha dato ispirazione a grandi poeti come Giorgio Caproni, Camillo Sbarbaro o Eugenio Montale. Ha suggerito le note ai cantautori più celebri, rendendole immortali. Ha fatto incontrare la vecchia generazione di cantautori con quella dei “poeti di oggi”, i rapper. Anche se non sempre è facile da individuare, c’è un filo sottile che lega i maestri della scuola genovese e i giovani Tedua, Bresh, Alfa: è l’amore e il senso di appartenenza alla loro terra. Si tratta di generi musicali completamente diversi, quasi opposti, ma che comunque puntano allo stesso modo a dare libero sfogo alla propria voce e a raccontare il profondo legame con il mare e la Liguria. Ed è questo ciò che vuole raccontare il documentario “La nuova scuola genovese”, diretto da Yuri Dellacasa.

Ampliando il raggio e prendendo in considerazione tutta la nostra regione, ecco qual è la classifica degli attuali cantanti genovesi e liguri più ascoltati al giorno d’oggi (il numero che leggete accanto ai loro nomi è quello degli ascoltatori mensili su Spotify):