Giornata Internazionale del Cane: le storie genovesi più belle

Se esiste d’inverno una giornata del gatto, non può certo mancare la Giornata Internazionale del Cane, che ogni anno si festeggia il 26 agosto. La ricorrenza è nata nel 2004 negli Stati Uniti e si è subito diffusa in tutto il mondo. È stata stabilita come data simbolo proprio il 26 agosto perché coincide con il giorno in cui l’ideatrice Colleen Paige, attivista ed educatrice cinofila, adottò per la prima volta un cane. Da quell’anno, ogni anno, durante questa giornata si vogliono ringraziare gli animali domestici per tutto l’amore e il benessere che portano nelle nostre case.

L’impatto del cane sul benessere fisico, emotivo e psicologico delle persone è confermato da studi scientifici e universitari: la pet therapy permette, tramite alcune modifiche alle funzioni biochimiche del cervello umano, di aumentare benevolmente il tono dell’umore. Qui vi riportiamo alcune delle storie più belle dell’ultimo mese che hanno avuto come protagonisti proprio i nostri amici a quattro zampe.

Protagonista di un arresto e una denuncia per droga in via Finocchiaro Aprile alla Foce, il 31 luglio 2023, è Leone. Un trentatreenne è stato fermato e perquisito dalla polizia, che dopo aver trovato un’alta cifra di denaro all’interno della sua moto, ha provveduto a controllarne anche l’abitazione. Leone, guidato dalla sua conduttrice, ha immediatamente fiutato la presenza di sostanza stupefacente rinvenendo diverse confezioni di hashish per un peso complessivo di circa 1,4 chilogrammi, una confezione di cocaina di circa 1 grammo e circa 10 grammi di marijuana.

Piccolo e dolce quanto impavido e tenace, il cagnolino Mojito ha difeso con coraggio la propria casa nella zona della stazione Principe, presa di mira da alcuni topi di appartamento. Quando li ha sentiti armeggiare dietro la porta, nel primo pomeriggio del 14 luglio, Mojito ha subito intuito il pericolo e iniziato ad abbaiare, raspando con tutta la sua forza contro l'uscio di casa e mettendo in fuga i ladri. Pochi attimi dopo è arrivata la padrona che, vedendo la porta di casa danneggiata, ha subito chiamato la polizia di Stato.

I cani bagnini della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, durante la loro prima giornata di servizio - domenica 6 agosto - sulla spiaggia di Voltri, hanno effettuato tre salvataggi. Nel primo pomeriggio la labrador Tempesta con il suo conduttore Domenico hanno salvato una bambina di 10 anni, che nonostante il mare mosso aveva voluto raggiungere il padre in acqua. Dopo un'ora, una signora di 56 anni, residente ad Arenzano, si era avventurata in acqua nonostante il mare mosso. Non riuscendo più a tornare a riva, è stata soccorsa dalla labrador Wispa con il suo pet mate Alessandro. Neanche dieci minuti dopo ed ecco una nuova richiesta di aiuto: una ventiduenne di origini polacche nell'ambito della sua festa per l'addio al nubilato, si è tuffata ma si è trovata subito dopo in difficoltà tra le onde. A quel punto è stata portata a riva da Stefano e dalla sua labrador Melville che, dopo un addestramento di più di un anno, è entrata in azione per la prima volta.

Infine, vi riproponiamo qui le storie genovesi più belle citate in occasione del Premio Fedeltà del Cane. Il premio, organizzato dall’associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli, è un momento di festa per i cani che si sono distinti per particolari atti di fedeltà, eroismo e amore, ma anche per persone e istituzioni che hanno operato benevolmente nei confronti dei cani.