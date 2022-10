Campeggi e aree camper a Genova e dintorni: dove sono e come prenotare

L’autunno è arrivato e il tempo regge ancora: anche se le ferie sono finite non vuol dire che non ci si possa regalare ancora qualche weekend di relax, prima che il freddo arrivi. Se si cerca un’occasione per rilassarsi nel fine settimana, vicino al mare o in mezzo alla natura, senza spendere grandi cifre, il campeggio si può rivelare un buon compromesso. Che si abbia o meno un camper o una tenda, ecco alcuni campeggi e aree attrezzate nei dintorni di Genova dove poter sostare senza il rischio di multe. In questa lista troverete campeggi, parcheggi e aree di sosta.

Le aree di sosta

Pons Camper e Caravan in via Funtanin, all’uscita autostradale Genova Nervi, dieci piazzole con allaccio luce, acqua, scarico wc 24h. Costo: 2 euro/ora per un massimo di 24 euro al giorno, ingresso 24h con sbarra. Collegamenti con il centro città con bus 16 e 17. Si consiglia di telefonare per conoscere la disponibilità (Telefono 010 3773231 oppure 010 3991788), visitare il sito www.pons.it o scrivere un’e-mail pons@pons.it



in via Funtanin, all’uscita autostradale Genova Nervi, dieci piazzole con allaccio luce, acqua, scarico wc 24h. Costo: 2 euro/ora per un massimo di 24 euro al giorno, ingresso 24h con sbarra. Collegamenti con il centro città con bus 16 e 17. Si consiglia di telefonare per conoscere la disponibilità (Telefono 010 3773231 oppure 010 3991788), visitare il sito www.pons.it o scrivere un’e-mail pons@pons.it Sant’Ilario Sud dopo lo svincolo per Nervi sull’autostrada A12 Genova-Roma. Telefono 010 323666



dopo lo svincolo per Nervi sull’autostrada A12 Genova-Roma. Telefono 010 323666 Area di sosta a Casella: parcheggio non custodito, gratuito, vicino a parco giochi bambini e ad area picnic molto ampia. Capolinea della ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella. Ottimo come base per visitare Genova



parcheggio non custodito, gratuito, vicino a parco giochi bambini e ad area picnic molto ampia. Capolinea della ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella. Ottimo come base per visitare Genova Parcheggio Ruta di Camogli in via SS Aurelia Km 501 in località Allega



in via SS Aurelia Km 501 in località Allega Piazzale Resasco di fronte al Cimitero Monumentale di Staglieno. Il parcheggio è consentito nelle apposite linee bianche (non consentito in occasione di eventi straordinari, controllare cartellonistica sul posto). Bus 14 (Stazione Brignole), 13 (Porto Antico-Acquario).

I campeggi

Camping Genova Est in via Marconi a Bogliasco: camper service, lavanderia con lavatrice a gettone, market, vendita bombole gas, docce con acqua calda gratuita 24 ore su 24 e wifi gratuito. Telefono 010 3472053 o e-mail info@camping-genova-est.it, maggiori informazioni sul sito www.camping-genova-est.it



in via Marconi a Bogliasco: camper service, lavanderia con lavatrice a gettone, market, vendita bombole gas, docce con acqua calda gratuita 24 ore su 24 e wifi gratuito. Telefono 010 3472053 o e-mail info@camping-genova-est.it, maggiori informazioni sul sito www.camping-genova-est.it Caravan Park La Vesima in via Rubens, fornito di parcheggio, servizio di lavanderia con lavatrice e asciugatrice, camper service gratuito, accesso wi-fi e possibilità di escursioni, oltre a bar, ristorante sul mare e beach bar. Tel: 010 6199672 e e-mail info@caravanparklavesima.it, sito www.caravanparklavesima.it



in via Rubens, fornito di parcheggio, servizio di lavanderia con lavatrice e asciugatrice, camper service gratuito, accesso wi-fi e possibilità di escursioni, oltre a bar, ristorante sul mare e beach bar. Tel: 010 6199672 e e-mail info@caravanparklavesima.it, sito www.caravanparklavesima.it Villa Doria in via Al Campeggio Villa Doria: 50 piazzole a 800 metri dal mare, bar e minimarket, camper service gratuito, servizi igienici attrezzati per disabili, wifi gratuito, docce calde gratuite, biliardo, calcetto e ping pong. Telefono 010 6969600, e-mail campingvilladoria@gmail.com e sito www.campingvilladoria.it.

I parcheggi