Il calendario dell'illuminazione della Lanterna di Genova: tutte le date dell'anno

Spesso, in occasione delle giornate più importanti, delle ricorrenze, delle commemorazioni, osserviamo la nostra bella Lanterna che si illumina di colori diversi.

Questo perché il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato con il supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Infatti la Lanterna, nata nel 1128, aveva proprio lo scopo di segnalare la costa ai naviganti: con l'illuminazione svolge un'altra funzione, sempre legata alla comunicazione: segnalare ai cittadini le tematiche di maggior attualità.

Ecco l'agenda con le date in cui sarà possibile vedere la Lanterna illuminata, di che colore, e per quale motivo.

Il calendario dell'illuminazione della Lanterna

Gennaio

1 – Giornata Mondiale della Pace > colore Arcobaleno

7 – Giornata nazionale della Bandiera Italiana > TRICOLORE BANDIERA NAZIONALE

27 – Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle Vittime dell’Olocausto > colore BLU

Febbraio

10 – Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’Epilessia > colore ROSA

11 – Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza (UNESCO) > colore ROSA

13 – Giornata internazionale della radio (UNESCO) > colore VERDE

20 – Giornata Mondiale della Giustizia Sociale > colore AZZURRO

21 – Giornata Internazionale delle Lingue Madri (UNESCO) > colore AZZURRO

28/29 – Giornata mondiale delle Malattie rare > colori VERDE, AZZURRO, VIOLA, FUCSIA

Marzo

6 – World Lymphedema Day > Colore ACQUAMARINA

8 – Giornata per i Diritti delle Donne e per la Pace Mondiale – Giornata Internazionale della Donna > colore ROSA

17- Anniversario dell’Unità d’Italia > Tricolore Italiano

21 – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale > colore AZZURRO

22 – Giornata Mondiale dell’Acqua > colore AZZURRO

23 – Giornata Meteorologica Mondiale > colore VERDE

25 – Giornata Internazionale in ricordo delle Vittime della Schiavitù e del Commercio di Schiavi Transatlantico > colore BLU

27- Giornata internazionale del teatro (UNESCO) > colore ROSA

Aprile

2 – Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo > colore BLU

4 – Giornata Internazionale contro le Mine > colore BLU

6 – Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace (UNESCO) > colore AZZURRO

7 – Giornata Internazionale per la Salute > colore BLU

22 – Earth Day > colore VERDE

23 – Celebrazione della bandiera di Genova e San Giorgio > colore bianco e rosso

25 – Anniversario della liberazione d’Italia > colore TRICOLORE BANDIERA NAZIONALE

30- Giornata internazionale del Jazz (UNESCO) > colore ROSA

Maggio

3 – Giornata Mondiale della Libertà di Stampa (UNESCO) > colore ROSSO

5 – Giornata internazionale del Patrimonio Africano > colore (UNESCO) ROSA

8 – Ricordo e Riconciliazione per coloro che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale > colore BLU

9 – Celebrazione della pace e l’unità in Europa. La data è l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman. > colori delle bandiere dei Paesi membri dell’Unione Europea

10 – Festa della Mamma > colore ROSA

15 – Giornata Internazionale delle Famiglie > colore AZZURRO

17 – Giornata internazionale contro Omo e Transfobia > colore ARCOBALENO

21 – Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, per il Dialogo e lo Sviluppo (UNESCO)> colore AZZURRO

22 – Giornata Internazionale per la Diversità Biologica > colore VERDE

29 – Giornata Internazionale dei Peacekeepers > colore AZZURRO

31 – Giornata Mondiale della Lotta contro il fumo da tabacco > colore AZZURRO

Giugno

2 – Festa della Repubblica Italiana > colore TRICOLORE BANDIERA NAZIONALE

3 – Giornata Internazionale per l’Emigrante Italiano in Argentina > TRICOLORE NAZIONALE e BANDIERA ARGENTINA

4 – Giornata Internazionale per i Bambini Vittime di Aggressione > colore AZZURRO

5 – Giornata Mondiale dell’Ambiente > colore VERDE

8- Giornata Internazionale degli Oceani (UNESCO) > colore VERDE

17 – Giornata Mondiale per combattere la Desertificazione e la Siccità > colore VERDE

20 – Giornata Mondiale del Rifugiato > colore AZZURRO

23 – Giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite > colore AZZURRO

24 – Festa della Natività di San Giovanni Battista Santo Patrono di Genova > colore BIANCO E ROSSO della BANDIERA GENOVESE

26 – Giornata Internazionale di Supporto alle Vittime della Tortura > colore ROSSO

Luglio

11 – Giornata della Popolazione Mondiale > colore VIOLA

18 – Giornata Internazionale Nelson Mandela > colore BLU

Agosto

9 – Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni (UNESCO) > colore AZZURRO

12 – Giornata Internazionale della Gioventù > colore AZZURRO

13 – Giornata Internazionale in ricordo del Commercio di Schiavi e della sua Abolizione > colore ROSSO

Settembre

8 – Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione (UNESCO) > colore AZZURRO

15 – Giornata Internazionale della Democrazia > colore VERDE

16 – Giornata Internazionale per la preservazione dello Strato di Ozono > colore VERDE

Ottobre

1 – Giornata dedicata alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori > colore ROSA

2 – Giornata Internazionale della Non-Violenza > colore ROSSO

4 – 10 Settimana Mondiale dello Spazio > colore AZZURRO

5 – Giornata Mondiale degli Insegnanti (UNESCO) > colore AZZURRO

1° lunedì – Giornata Mondiale dell’Habitat > colore VERDE

10 – Giornata Mondiale della Sanità Mentale > colore BLU

12 – Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali > colore VERDE

15 – Giornata Internazionale delle Donne Rurali > colore ROSA

16 – Giornata Mondiale del Cibo > colore AZZURRO

17 – Giornata Internazionale per l’Eradicazione della Povertà > colore AZZURRO

24 – Giornata delle Nazioni Unite > colore AZZURRO

27 – Giornata Mondiale per il Patrimonio Audiovisivo (UNESCO) > colore AZZURRO

30 – Giornata per il Disarmo > colore ROSSO

31 – Giornata dedicata alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori > colore ROSA

Novembre

2 – Giornata internazionale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti (UNESCO) > colore ROSSO

6 – Giornata Internazionale per la Prevenzione dello Sfruttamento Ambientale in Guerre e Conflitti Armati > colore VERDE

10 – Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo (UNESCO) > colore AZZURRO

14 – Giornata Mondiale per la prevenzione del Diabete > colore BLU

3° domenica – Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime del Traffico Stradale > colore AZZURRO

16 – Giornata Internazionale per la Tolleranza (UNESCO)> colore AZZURRO

17 – Giornata Internazionale dedicata ai nati Prematuri > colore VIOLA

19 – Giornata internazionale per la prevenzione e la ricerca contro il tumore al Pancreas > colore VIOLA

20 – Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza (in collaborazione con Comitato Regionale UNICEF Liguria) > colore AZZURRO

25 – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne > colore ARANCIO

Dicembre

1 – Giornata Mondiale per la lotta contro dell’AIDS (UNESCO) > colore ROSSO

2 – Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù (UNESCO)> colore ROSSO

3 – Giornata Internazionale delle Persone Disabili > colore BLU

5 – Giornata Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Economico e Sociale > colore AZZURRO

7 – Giornata Internazionale dell’Aviazione Civile > colore AZZURRO

9 – Giornata Internazionale contro la Corruzione > colore AZZURRO

10 – Giornata Internazionale per i Diritti Umani > colore ROSSO

11 – Giornata Internazionale per la tutela dell’Ecosistema Montano > colore VERDE

18 – Giornata Internazionale dei Migranti e Giornata internazionale del linguaggio e mondo arabo (UNESCO) > colore AZZURRO

19 – Giornata delle Nazioni Unite per la Cooperazione Sud-Sud > colore AZZURRO

20 – Giornata Internazionale della Solidarietà Umana > colore ROSSO

31- Gioco di luci di Capodanno