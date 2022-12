Calendario dei cimenti invernali 2022-2023 in Liguria

Sul vocabolario Treccani il termine ciménto s.m. [lat. caementum] viene indicato, in senso figurato, sia come “prova pericolosa, rischio” sia come “dura prova morale”. Non si sa quale definizione si accosti di più all’esperienza del cimento invernale, ma sicuramente gli amanti di questa pratica dimostrano un grande coraggio. Si tratta di un appuntamento tra temerari che, durante le giornate invernali, non importa con quale temperatura, si tuffano in mare insieme, giovani e meno giovani, nuove leve e veterani. Dopo il bagno “ristoratore”, di solito, i cimentisti approfittano dell’occasione per passare una giornata insieme, tra cibo, vino e chiacchiere. Tradizionale ad esempio l’appuntamento della Vigilia di Natale, il Cimento Lericino, con focaccia, pandolce e vino (venerdì 24 dicembre 2022 alle ore 11 alla Spiaggia della Venere). Per chi avesse il coraggio di compiere questo tipo di impresa, o anche solo per chi fosse curioso di vedere di cosa si tratta, ecco il calendario dei cimenti 2022 e 2023 in Liguria. Per avere maggiori informazioni sui singoli eventi visitare il sito cimento.it.

Sabato 17 dicembre 2022 – Priaruggia (GE)

Domenica 18 dicembre 2022 – Cogoleto (GE)

Sabato 24 dicembre 2022 – Lerici (SP)

Lunedì 26 dicembre 2022 – Alassio (SV) e Riva Trigoso (GE)

Martedì 27 dicembre 2022 – Borghetto di Santo Spirito (SV)

Mercoledì 28 dicembre 2022 – Loano (SV)

Venerdì 30 dicembre 2022 – Albenga (SV)

Domenica 1° gennaio 2023 – Levanto (SP) e Varazze (SV)

Lunedì 2 gennaio 2023 – Ospedaletti (IM)

Martedì 3 gennaio 2023 – Ceriale (SV)

Venerdì 6 gennaio 2023 – Finale Ligure (SV) e Cimento Catodico a San Terenzo (SP)

Sabato 7 gennaio 2023 – Laigueglia (SV)

Domenica 8 gennaio 2023 – Bogliasco (GE)

Sabato 14 gennaio 2023 – Bagni Madonnetta a Vado Ligure (SV)

Domenica 15 gennaio 2023 – Vado Ligure (SV)

Domenica 22 gennaio 2023 – Noli (SV)

Domenica 29 gennaio 2023 – Bergeggi (SV)

Domenica 5 febbraio 2023 – Nervi (GE)

Domenica 12 febbraio 2023 – Santa Margherita Ligure (GE)

Sabato 18 febbraio 2023 – Rapallo (GE)

Domenica 19 febbraio 2023 – Cimento del Bai a Quarto (GE)

Domenica 5 marzo 2023 – Genova

Domenica 19 marzo 2023 – Albisola

Mercoledì 27 dicembre 2023 – Borghetto Santo Spirito (SV)