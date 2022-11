Calendario dell’Avvento e make up: idee regalo per adolescenti

Si avvicina il giorno di Natale e, per ingannare l’attesa, è arrivato il momento di pensare ai calendari dell’avvento 2022. Quelli a tema beauty sono i più amati, ormai anche le ragazze più piccole che si stanno avvicinando al make up possono avere un modello pensato solo per loro e aprire ogni giorno una porticina o una casellina, scoprendo una dolce sorpresa.

Inoltre, è un’idea interessante per quei genitori che vogliono regalare qualcosa di speciale ai loro figli, che magari sono cresciuti e hanno cambiato i loro gusti, pensando ad un calendario unico nel suo genere e che rispecchia le loro passioni.

Spesso non si ha tempo di confezionare un calendario dell’Avvento su misura, allora la soluzione adatta è quella di acquistarne uno in grado di rendere l’arrivo del Natale più divertente, come ad esempio quello di Mjartoria, ispirato al mondo degli unicorni.

Il modello rettangolare è facile da portare sempre con sé e scoprire cosa celano le caselline in ogni momento della giornata.

Dal 1 al 24 dicembre è possibile aprire ogni giorno una porta nel calendario dell’Avvento e trovare al suo interno tante simpatiche sorprese come:

Rossetti dai colori trendy

Lip gloss per brillare durante le feste

Smalti di tendenza

Mini palette di ombretti con i colori della stagione

Pennelli per il trucco per un make up impeccabile

Fermagli con unicorni super colorati

Collana

Braccialetto

Charms con unicorni, farfalle e arcobaleni per arricchire la collana o i braccialetti

Con questo delizioso calendario dell’avvento prepararsi all’arrivo del Natale non sarà stato mai così divertente!

Sarà un ottimo modo per avvicinarsi alla fatidica data del 25 dicembre con un’emozione sempre diversa ogni giorno: anche le teenager più esigenti non potranno fare a meno di rimanere stupite.