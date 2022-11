Cosa mettere nel calendario dell’Avvento per bambini e ragazzi

Bambini e ragazzi non vedono l’ora di aprire le famose caselline del calendario e scoprire le sorprese al loro interno. In commercio ci sono diversi modelli, ma regalare un calendario fatto in casa è sicuramente un dono ancora più apprezzato.

Quando si tratta di bambini e adolescenti, indovinare il regalo perfetto può risultare complicato, soprattutto in questo caso in cui dobbiamo pensarne 24. Immancabilmente ci troviamo a domandarci cosa mettere all’interno delle singole finestrelle e come stupire i nostri ragazzi.

In realtà non c’è bisogno di spendere una fortuna, ma solo di scegliere con cura cosa vogliamo inserire, ecco qui alcune idee.

Per i più piccoli

I bambini non vedono l’ora che arrivi il Natale e per rendere l’attesa più dolce, scegliendo il regalo giusto, il calendario dell’Avvento li farà felici ogni giorno. Un’idea potrebbe essere quella di inserire dei bigliettini con filastrocche, poesie, storielle e disegni fatti da noi, il regalo sarà apprezzato e del tutto personale. Un’alternativa, può essere quella di regalare le biglie, il classico gioco scatena la fantasia e il divertimento dei bambini ed è l’occasione giusta per trascorrere del tempo in loro compagnia.

Tra i regali da inserire all’interno del calendario dell’avvento non possono mancare gli adesivi, meglio se fluorescenti, così da applicarli sulle pareti della camera e farli sentire speciali, accanto a queste possiamo decidere di regalare le calamite con i personaggi dei cartoni preferiti. Una volta scartate potranno essere utilizzate per appendere biglietti e disegni realizzati dai nostri piccoli artisti.

Per far avvicinare i più piccoli al mondo della natura, possiamo inserire all’interno del calendario dei semi da piantare e coltivare insieme a noi, un modo per responsabilizzarli senza dimenticare il divertimento. Infine, per festeggiare l’arrivo del Natale la casa deve essere decorata e i palloncini con forme simpatiche sono irrinunciabili!

Per i ragazzi

Quando arriva il periodo dell’adolescenza, riuscire ad accontentare i ragazzi è davvero difficile, oltre a cioccolatini e biscotti, possiamo provare a conquistarli con tanti altri simpatici regali.

Se da piccoli fare l’albero di Natale spetta soprattutto agli adulti con un piccolo aiuto da parte dei più piccoli, quando i ragazzi diventano più grandi possono darci una mano in più e il calendario dell’avvento è l’occasione giusta per regalare addobbi ispirati alle loro passioni.

Colorati, divertenti e originali, i prodotti di cancelleria sono davvero irresistibili, allora perché non renderli protagonisti del calendario dell’Avvento? I sacchetti potranno ospitare al loro interno penne, matite colorate, gomme profumate, nastri adesivi e molto altro ancora.

Per chi si avvicina per la prima volta al make up, il calendario può essere un modo divertente per riempire il proprio beauty case con prodotti basilari come lip gloss, BB Cream, ombretti e smalti senza dimenticare gli accessori per capelli. In alternativa potete decidere di inserire all’interno dei sacchetti fumetti, funko pop e personaggi anime.

Infine, per trascorrere qualche serata in compagnia non si possono dimenticare i giochi da tavolo. Disponibili nella versione mini, sono un’alternativa che farà contenti sia i ragazzi che gli adulti.