Il centro civico Buranello compie 40 anni e festeggia per tre giorni

Il centro civico Buranello quest’anno soffia su quaranta candeline. Luogo simbolo della storia di Sampierdarena, nato nel lontano 19 maggio 1984 nell’edificio dedicato al partigiano Giacomo Buranello, festeggerà il suo quarantesimo anniversario il 17, 18 e 19 maggio 2024.

Il terreno da cui è nato, in via Buranello 1, era in precedenza di proprietà della Società Ligure Lavorazione Latta”, della quale ancora oggi utilizza alcune strutture, e che è stato trasformato grazie al progetto dell’architetto Veneziani in uno spazio pubblico aperto a tutti i cittadini. L’obiettivo, negli anni '80, era dotare il quartiere di uno spazio polifunzionale, che accogliesse attività culturali, ricreative e sportive.

Oggi il centro civico Buranello è dotato di un auditorium da 150 posti, da due palestre e dalla storica biblioteca Gallino, elemento fondamentale inserito in un secondo momento, nel 1988. Grazie a questi spazi, il centro civico ha registrato 65 mila presenze: nei primi anni di attività ha avuto un periodo frizzante, ricco di grandi eventi, convegni, spettacoli e mostre. Nell’ultimo decennio ha assunto connotazioni diverse, pur restando un importante riferimento per l’associazionismo e per i cittadini.

Nel corso degli anni, Buranello ha beneficiato di significativi progetti di riqualificazione, tra cui “CCBur! Un distretto creativo per Sampierdarena” nel dicembre 2014 - nell’ambito della progettualità Rigenerazione e sviluppo spazi urbani promossa dall’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - e il “Bando Periferie” nel 2016. Nel 2019 ha dovuto affrontare anche un momento di crisi, che l’ha portato al rischio di chiudere i battenti a seguito di pensionamenti e di riduzione dell’organico. Oggi la struttura compie invece 40 anni ed è aperta, priva di barriere architettoniche e quindi accessibile a tutti, tutto l’anno (dal lunedì al venerdì con orario dalle 7 alle 19).

In occasione del suo quarantesimo anniversario, il Municipio Centro Ovest del Comune di Genova, insieme all’assessore alla Cultura Marta Pastanella, ha sviluppato un fitto programma di eventi, mostre ed esposizioni che animeranno il centro civico. In concomitanza, verrà avviata la distribuzione gratuita di un numero speciale del Gazzettino, contenente storie delle associazioni legate al “patto di collaborazione” e il calendario degli eventi durante l’Expo, a partire dal 6 maggio.