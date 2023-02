Giornata contro il bullismo e cyberbullismo: in Liguria un adolescente su quattro è vittima

Il 7 febbraio è la Giornata Nazionale dedicata alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, quel comportamento violento, sia fisico che verbale, intenzionale e prolungato nel tempo nei confronti di una persona. La prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola si è svolta il 7 febbraio 2017, occasione nella quale sono state presentate le migliori proposte didattiche, elaborate dalle scuole e da tutte le istituzioni scolastiche italiane, chiamate a dire “no” al bullismo a scuola e a promuovere azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità.

Quest’anno la ricorrenza coincide con il Safer Internet Day, giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi che comporta utilizzare internet – istituita nel 2004 dall'Unione Europea – e che ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio di ogni anno. Per l'occasione oggi, 7 febbraio 2023, Polizia di Stato e Unieuro saranno in diretta streaming per parlare del rapporto tra giovani e tecnologia, a partire dalle ore 10, per #cuoriconnessi. Per il terzo anno consecutivo parteciperanno alla diretta streaming sulla piattaforma dedicata all’evento più di quattromila scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia e oltre 200.000 studenti.

L'obiettivo è fornire ai giovani gli strumenti giusti per approcciarsi con il mondo della tecnologia. Gli studi dimostrano che gli adolescenti sono sempre più connessi. Un adolescente su due è online almeno due ore al giorno, principalmente tramite smartphone. E questo causa sia la crescita di ansia da disconnessione sia l’aumento di casi di bullismo online, quello che ormai da qualche anno viene definito cyberbullismo.

Il bullismo in Liguria

In Liguria risulta che un ragazzo su quattro sia stato, almeno una volta vittima, di violenza: questi dati allarmanti emergono da un questionario distribuito in diciotto istituti della regione, su un campione di 3.021 iscritti.

Nella nostra regione è nata così un’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale alle Politiche Giovanili, che prenderà il via in questi giorni. Si chiama progetto “Beyond Sun – Smart Use of network” e ha come obiettivi quello di favorire l’inclusione, fornire nuove conoscenze tecnologiche, stimolare l’apprendimento informatico ed evitare possibili casi di cyberbullismo.

A portarla avanti, grazie a fondi nazionali erogati ad Aliseo (agenzia della Regione Liguria per gli studenti e l’orientamento), attraverso l’intesa Stato-Regioni sulle Politiche Giovanili del 2021, sarà l’Associazione Scuola di Robotica con specifici laboratori che si svolgeranno in presenza presso gli organismi Iefp (Istruzione e Formazione Professionale) regionali. Dieci quelli che saranno coinvolti con l’interessamento di oltre duecento studenti.

L’allarme cyberbullismo in Italia

Circa il 15% degli adolescenti ha dichiarato di essere stato vittima almeno una volta di atti di bullismo e di cyberbullismo. Più frequenti nelle ragazze e tra i più giovani, con proporzioni di circa il 20% negli undicenni, che progressivamente si riducono al 10% nei più grandi. È questo il quadro che emerge dalla VI rilevazione 2022 del Sistema di sorveglianza Hbsc Italia (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), coordinato dall'Istituto superiore di sanità insieme alle Università di Torino, Padova e Siena, con il supporto del ministero della Salute e la collaborazione del ministero dell'Istruzione e del Merito, di Regioni e Asl.

L'indagine, che ha coinvolto un campione rappresentativo in tutte le regioni di giovani di 11, 13 e 15 anni - riferisce l'Iss - ha fotografato non solo la diffusione del bullismo e del cyberbullismo, ma anche molti altri comportamenti degli adolescenti nel periodo post pandemia. I risultati della raccolta dati 2022 saranno illustrati il prossimo 8 febbraio in occasione del convegno 'La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - Hbsc Italia 2022', organizzato dall'Iss.

Confrontando la rilevazione del 2017-2018, la frequenza di atti di bullismo sembra essere stabile, mentre il cyberbullismo ha visto un'impennata nei giovani di 11 e 13 anni, fortemente associata alla diffusione dei social network. Non emergono significative differenze tra regioni, con una variabilità compresa, per il bullismo, tra il 13% in alcune regioni del sud Italia (Calabria e Basilicata) e il 18% nelle province autonome di Trento e Bolzano, e per il cyberbullismo con percentuali che oscillano tra l'11-12% nelle pa di Bolzano e Trento e il 16% in Campania, Puglia e Sicilia.