"Guasto d’Amore" ai Globe Soccer Awards come miglior contenuto digitale della Serie A

“Gli stessi colori che cadono in mare” citati nella canzone sono il rosso e il blu della bandiera genoana. Il brano “Guasto d’amore” del rapper genovese Bresh, disco di platino, è tra i sei contenuti che stanno gareggiando, a colpi di clic, per il riconoscimento di miglior prodotto digitale dei club di Serie A, per il prestigioso “Dubai Global Soccer Awards”. Il Genoa è così tra i potenziali vincitori del premio, assegnato nella fascia dei migliori contenuti prodotti da un club del campionato per l’anno in corso.

Tra le categorie del Globe Soccer Awards, nella sezione Digital Awards si susseguono Best Esports Player, Best Digital Journalist, Best Social Media Influencer e Best Video Creator mentre nella sezione Serie A Digital Awards, si trovano il premio Serie A Best Digital Content by a Player e, dove ha trovato posto la canzone di Bresh, Serie A Best Digital Content by a Club.

Allo stato attuale la canzone del Genoa Guasto d’amore è votata all’8% ed è di molti voti sotto rispetto alla campagna della Roma “Fan in the box”, al 51,5%. Nel caso si volesse votare la campagna genoana, basta visitare il sito Globe Soccer.

“Siamo entusiasti di annunciare che la Lega Serie A ha stabilito una nuova partnership con Globe Soccer, in collaborazione con il Dubai Sports Council. La fase iniziale di questa partnership introdurrà una nuova categoria digitale: Serie A Best Digital Content by a Club. Questa categoria ha l'obiettivo di riconoscere e promuovere i contributi più innovativi dei club ai media digitali, promuovendo la creatività dei contenuti in tutto il campionato di calcio italiano” aveva scritto Globe Soccer sui suoi canali social.