A Ceranesi c'è... il Bosco degli Gnomi, dove sembra di camminare in una favola

Forse non tutti lo sanno, ma esiste un luogo alle spalle di Genova in cui sembra di passeggiare in una fiaba: è il Bosco degli Gnomi di Cianigun, sul percorso verde dell'ex Guidovia, a Ceranesi.

In questo bellissimo angolo magico in Valpolcevera è possibile trovare un micro villaggio intagliato negli alberi, con anche piccolissimi panni stesi, scale, recinti, altalene, ovviamente tutto in miniatura. Un incrocio, in pratica, tra le casette dei Puffi e quelle (seppure un po' più grandi) degli Hobbit ne "Il Signore degli Anelli".

È un luogo decisamente particolare in cui perdersi, consigliatissimo per le escursioni con bambini, e all'inizio del percorso c'è anche la cassetta delle lettere degli gnomi. Dentro? Le regole del bosco, scritte ovviamente dai piccoli ometti: «Tutto quello che c'è nel bosco ci serve, non portartelo a casa». E poi «i piccoli regali sono sempre ben accetti: legnetti, foglie, frutti...». Infine, terza regola, «il bosco è la nostra casa: se lo tenete pulito ci rendete felici».

Quando è nato il Bosco degli Gnomi

Il villaggio in miniatura in realtà è una creazione piuttosto recente, com'è stato documentato dal Comune di Ceranesi lo scorso novembre: «Lungo il percorso verde della ex guidovia, uno o più "sconosciuti" hanno allestito un "Villaggio degli Gnomi" - ha scritto l'amministrazione su Facebook -. Le maestre e i bambini in gita con la scuola sono rimasti sorpresi e contenti di imbattersi in questo inaspettato villaggio. L'amministrazione comunale desidera ringraziare questo/i artista/i».

Le foto pubblicate dal Comune di Ceranesi: