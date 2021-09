I borghi più belli da visitare: i piccoli paesi in Liguria consigliati dal Touring Club Italiano

Paesi in cui si trovano non solo centri curati e servizi per i turisti, ma anche accoglienza di qualità, ospitalità, attenzione alle tipicità, eventi. Sono luoghi che rappresentano il meglio della piccola Italia dell'entroterra.

L'estate 2021 è un'opportunità per molte famiglie per riscoprire il territorio italiano tra spiagge, montagna, città d'arte e magnifici quanto piccoli borghi ricchi di storia e bellezza.

Il Touring Club Italiano ha selezionato alcuni borghi in tutta Italia, "fiori all'occhiello" del nostro Paese, scelti tra le "bandiere arancioni" e certificati per le loro qualità turistiche e ambientali. Paesi in cui si trovano non solo centri curati e servizi per i turisti, ma anche accoglienza di qualità, ospitalità, attenzione alle tipicità, eventi. Sono luoghi che rappresentano il meglio della piccola Italia dell'entroterra.

E anche in Liguria non mancano le indicazioni: per essere così piccola, la Liguria è ricchissima di borghi belli e ospitali. Nella nostra regione il Touring Club ha scelto alcune chicche: per chi è in vacanza nell'Imperiese c'è solo l'imbarazzo della scelta: a paesi come Airole, Dolceacqua, Perinaldo, Pigna, Seborga e Triora si sono aggiunti da poco anche Badalucco e Vallebona in provincia di Imperia, che meritano per tanti prodotti tipici, passeggiate nel verde, centri storici ricchi di fascino.

Continuando verso est, ecco Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano e Sassello nel savonese e Santo Stefano d'Aveto nel genovese, per poi passare a un'altra provincia ricca di paesi accoglienti, quella di La Spezia: se si visitano le Cinque Terre o Portovenere, si troveranno altrettante bellezze in località come Brugnato, Castelnuovo Magra, Pignone e Varese Ligure.