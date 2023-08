Boom di visitatori, Genova balza al sesto posto in Italia per crescita di presenze

Genova è nella top ten delle città italiane con maggior crescita percentuale di turisti. Dal 2014 al 2022 ha visto un aumento di presenze pari al 30% e si è rivelata la sesta città più visitata a livello italiano.

“Un’ulteriore conferma dell’eccellenza della nostra offerta turistica, a Genova come nel resto della Liguria, che si va ad aggiungere ai tanti studi e rilevazioni che confermano il sempre più grande interesse per la Regione da parte di italiani e stranieri – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a commento dei dati diffusi da Sociometrica, azienda specializzata in studi socioeconomici -. Si sta rafforzando l’immagine della Liguria come meta ricca di opportunità, dal mare record di Bandiere Blu alle bellezze dell’entroterra, e di Genova come grande città d’arte e cultura: da questa tendenza non possono che giungere grandi opportunità di crescita, lavoro e sviluppo”.

Numerosi gli eventi che si sono svolti in città, portando ad un aumento dell’offerta ricettiva sia a livello quantitativo che qualitativo. Aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori: “A riprova di ciò vi è il conseguimento della quinta stella da parte dell’hotel Bristol, che fa salire a quattro il numero degli alberghi extralusso del capoluogo. La nostra regione sta diventando meta di un turismo sempre più internazionale, basti pensare al numero crescente di ospiti stranieri anche d’oltreoceano, ed è sempre più richiesta anche al di fuori dei tradizionali periodi estivi”.