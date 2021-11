Boom di tradimenti a ottobre: la Liguria tra le regioni con più 'scappatelle'

Ogni anno, a ottobre, in Italia si registra un'ondata di 'scappatelle': questo è quanto ha registrato il sito Incontri-ExtraConiugali.com, portale specializzato in relazioni clandestine. Ma nel 2021 c'è stato un vero e proprio boom rispetto agli anni scorsi: certo, c'è la ripresa della normalità dopo le vacanze ed i bambini che tornano a scuola, ma quest'anno, in più, sembra esserci stata la 'sicurezza' offerta dall’avanzare della campagna vaccinale. È stata questa la molla principale della ripresa, non solo economica, ma anche degli incontri clandestini. E la Liguria è nella top 10 delle regioni in cui sono state registrate dal portale più scappatelle.

Insomma, gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com hanno infatti potuto osservare una strana correlazione: nelle regioni dove la propensione a tradire è maggiore anche la percentuale della popolazione vaccinata è più alta.

Sul podio Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, dove il portale fondato da Alex Fantini ha registrato una propensione al tradimento pari rispettivamente a 76/100, 74/100 e 73/100 a fronte di una percentuale di dosi somministrate pari rispettivamente all’89,3%, 87,6% e 81,4% delle dosi totali. Seguono nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com: Toscana (72/100 di propensione a tradire a fronte dell’89,8% di dosi somministrate rilevate al 7 ottobre 2021 da Il Sole 24 Ore), Sardegna (69/100 a fronte dell’88,1%), Umbria (68/100 a fronte del 87,4%), Veneto (65/100 a fronte del 85,8%), Piemonte (63/100 a fronte del 85,7%), Liguria (62/100 a fronte dell’85,7%) e Campania (60/100 a fronte del 85,5%).

Insomma, pare proprio che "grazie al vaccino chi si iscrive ai siti di incontri online si sente più sicuro di incontrare la persona conosciuta sul web, scambiando preventivamente informazioni sul fatto di essersi vaccinati" puntualizza Alex Fantini, ideatore del portale.