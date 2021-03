Turismo: Bogliasco finisce sulla copertina della rivista tedesca "Stern"

In un momento di profonda incertezza sotto molteplici punti di vista, non manca chi inizia già a pensare alle vacanze estive, sperando che nel frattempo l'incubo del covid si allontani.

Ma dove andare? Cosa prenotare e cosa cercare?

Il famoso settimanale tedesco "Stern" non lascia spazio a dubbi, mettendo in copertina una bellissima foto di Bogliasco, gioiellino nel cuore della riviera ligure, un piccolo borgo ma a due passi da Genova.

"Vacanze 2021. Cosa succede? Dove potete prenotare e cosa cercare". Così titola la rivista, sopra la ormai tradizionale immagine della spiaggia di Bogliasco. «Che sia di buon auspicio per tutti!» è l'augurio del Comune di Bogliasco, che ha diffuso la curiosità su Facebook.

Fondata da Henri Nannen nel 1948, "Stern" - periodico di attualità con sede in Amburgo - è particolarmente conosciuto per le sue copertine sempre accattivanti e per le sue fotografie. È anche considerato il rivale storico di "Der Spiegel" e di "Focus". La rivista fa oggi parte del gruppo editoriale Bertelsmann.