Blue Monday: storie e leggende tristi provenienti dalla Liguria

Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, è il Blue Monday, la giornata più triste dell'anno.

Perché Blue Monday?

Ma da dove prende origine questa tradizione? Il Blue Monday è ritenuto essere il giorno più deprimente dell'anno - almeno per coloro che abitano l'emisfero boreale - calcolato in base alle condzioni meteo (e infatti proprio in questi giorni è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature), alla distanza dalle feste di Natale, al fallimento dei propositi che si erano prefissati con l'inizio del nuovo anno, e così via. Avete effettivamente iniziato quella dieta che vi eravate messi in testa di voler seguire nell'anno nuovo? Avete incominciato a fare più attività fisica, fosse anche solo la corsetta sotto casa? Avete iniziato a dire più "no"? Molte persone, passate le feste natalizie, si rendono conto di non aver iniziato effettivamente a mettere in pratica il proverbio "anno nuovo, vita nuova" e si deprimono.

A osservare questi dati e a trovare la data "perfetta" per il Blue Monday era stato Cliff Arnall, psicologo presso l'Università di Cardiff (ma occorre dire che la stessa università prese le distanze da questa teoria, e molti colleghi di Arnall lo criticarono definendo il lavoro come "farsesco", con misurazoni prive di senso).

C'è da dire però che il concetto è stato ripetutamente utilizzato - ovviamente in ambito "pop" e non scientifico - da aziende per scopi pubblicitari o sui social media. E poi, quest'anno, con la pandemia, si aggiunge tristezza alla tristezza.

5 tristi storie e leggende ambientate in Liguria

Anche la Liguria ha le sue tristi storie e leggende adatte a essere lette in una giornata come il "Blue Monday"; alcune sono inventate o affondano le radici negli antichi racconti popolari, altre invece sono storie vere, raccontate ancora adesso dopo tanti anni. Eccone 5 da conoscere:

- La michetta di Dolceacqua e la sua triste leggenda

- La macabra storia del Palazzetto Criminale di Genova e dei suoi torturati

- La "casa nera" di Genova

- Le streghe di Triora, tra storia e leggenda

- La triste leggenda delle bellissime streghe di Ellera