"Blanca", l'attore che interpreta l'antagonista: "Contento di poter riaprire i social senza leggere minacce di morte"

Confondere attore e personaggio, a tal punto da cercare il primo sui social per fargli recapitare minacce indirizzate al secondo (che ovviamente non esiste). Sembra uno scherzo, e invece è quel che è successo veramente a Pier Paolo Spollon, l'attore che nella fiction Rai "Blanca", ambientata a Genova, ha interpretato Nanni.

Attenzione allo spoiler: il dolce Nanni, cuoco che sembrava innamoratissimo della stagista cieca, era in realtà colui che la spiava di nascosto. Si trattava infatti di Sebastiano sotto mentite spoglie, ovvero il ragazzo accusato di aver ucciso Bea, la sorella di Blanca, ingiustamente carcerato e in cerca di vendetta. Era stata una giovanissima Blanca a indicarlo come responsabile, e dunque per il giovane si erano aperte le porte della prigione. Ma le cose - come si scopre nell'ultima puntata - non sono andate come sembravano. E il Sebastiano, dopo anni di carcere, ha inscenato un suicidio per far perdere le tracce ma in realtà, vivo e vegeto, ha iniziato a spiare Blanca e si è introdotto nella sua vita con un unico scopo: la vendetta.

Dunque Nanni sembrava dolce e protettivo, e invece si è rivelato un uomo pronto a tutto e con niente da perdere, insomma un personaggio tutt'altro che positivo. Ma la finzione è la finzione. Quello che invece è successo - anche se sembra incredibile - è che alcune persone avrebbero confuso il personaggio di Nanni con l'attore Pier Paolo Spollon. A scriverlo su Instagram, lo stesso Spollon: "Sono contento di poter riaprire i social senza leggere minacce di morte nel caso in cui avessi fatto male a Blanca e Linneo (il cane, ndr) ma sappiate che quelle minacce mi gratificavano perché certificavano il cambio di prospettiva che volevo voi aveste guardandomi. Le etichette sono noiose e difficili da scardinare per tutti, per gli attori ancora di più. Il mio obiettivo era quello di portare in scena un bandito sociale, una vita deviata da un'ingiustizia ma capace di riprendersi perché chiamatela redenzione o come vi pare ma si può sempre scegliere di sistemare le cose!".

In un post precedente, in cui interpreta Babbo Natale per Bottega Verde, l'attore scrive ancora: "Ancora leggo di gente che pensa io possa davvero essere cattivo, ma se sono pure Babbo Natale!"