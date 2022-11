"Blanca 2", iniziate le riprese: chi vedremo in tv accanto a Maria Chiara Giannetta

Sono iniziate ufficialmente un paio di giorni fa, a Roma, le riprese della serie tv "Blanca 2", la seconda stagione dell'amatissimo telefilm ambientato a Genova e andato in onda sulla Rai un anno fa.

Tornano dunque le avventure sulla detective cieca interpretata da Maria Chiara Giannetta e ambientate in una Genova vivace, insolita e colorata. Non solo, perché durante la prima stagione vennero girate anche parecchie scene a Camogli (la casa di Blanca), ad Arenzano e in altri comuni della provincia.

Il ciak di inizio della serie tv - ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi che però sono ambientati in Campania - è stato confermato dalla casa di produzione, la Lux Vide, con un post su Instagram: "In bocca al lupo ai nostri protagonisti e a tutta la troupe per questa nuova emozionante avventura".

"Blanca" è stata la serie tv rivelazione della scorsa stagione con Maria Chiara Giannetta premiata ai Nastri d'Argento come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione. E proprio a proposito di cast, non sembrano previste al momento grandi variazioni: in tv rivedremo con tutta probabilità anche Giuseppe Zeno (l'affascinante ispettore Michele Liguori), Pierpaolo Spollon (Nanni) e il genovesissimo Enzo Paci (il commissario Bacigalupo). E ovviamente c'è grande attesa anche per rivedere sullo schermo Linneo, la bulldog americana che accompagna Blanca, interpretata da Fiona.