Blanca 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie tv di Rai Uno ambientata a Genova

La serie tv "Blanca", su Rai Uno, si è conclusa ieri sera, martedì 21 dicembre, con grande dispiacere di tutti i fan delle avventure della stagista ipovedente ambientate in una Genova colorata e giovane.

Sono moltissimi i genovesi che hanno apprezzato questa produzione, divertendosi a riconoscere le location: il nuovo ponte San Giorgio, il porto di Genova e il suo centro storico, la cremagliera di Granarolo, castello d'Albertis, Voltri, Vesima, i murali di Certosa, Nervi, e poi Camogli, Arenzano, Santa Margherita Ligure e tante altre. E dire che la serie tv è tratta da una serie di libri di Patrizia Rinaldi ambientati però a Napoli.

Dunque, dopo il finale "con il botto" della prima stagione, sono in molti a sperare di rivedere sul piccolo schermo Blanca (Maria Chiara Giannetta) con il suo cane guida Linneo, l'ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), il simpatico Carità (Gualtiero Burzi), l'esilarante commissario Bacigalupo interpretato dal comico genovese Enzo Paci e la tenera Lucia, figlia - nella fiction - di un altro comico genovese, Antonio Ornano. Durante la prima stagione, conclusasi ieri, Blanca Ferrando, stagista ipovedente in polizia, riesce a risolvere complicati casi di omicidi pur senza la vista, aiutandosi con gli altri sensi - soprattutto con l'udito - e cogliendo dettagli che alle altre persone sfuggono. Gli episodi, che adesso si possono rivedere su RaiPlay, sono autoconclusivi e sono lunghi quanto un film, ma parallelamente raccontano anche la storia del legame sempre più stretto tra Blanca e Liguori, e dell'omicidio della sorella di Blanca, Bea, avvenuto dodici anni prima, ancora avvolto nel mistero.

Blanca 2: la seconda stagione si farà?

Ma la seconda stagione si farà oppure no? Arrivano segnali molto incoraggianti, visti anche gli ottimi numeri dello share. Su Repubblica, il produttore e amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei ha detto che "stiamo già lavorando alla seconda stagione, ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato don Matteo, il detective dell'anima". Don Matteo, serie tv per la quale lavora tra l'altro anche la protagonista di Blanca, Maria Chiara Giannetta. La stessa attrice su Il Fatto Quotidiano ma anche su Tv Sorrisi e Canzoni dice che non può ufficializzare una cosa che ancora non sa, ma ammette che le farebbe molto piacere interpretare nuovamente il personaggio di Blanca: "Io la rifarei, c'è ancora molto da raccontare. Si chiudono delle porte ma c'è qualcosa di non detto che va detto". Sicuramente molto dipende dagli impegni del cast, e occorre precisare che dalla Rai non sono arrivate conferme ufficiali, ma la dichiarazione di Bernabei fa ben sperare.

E in effetti ci sono ancora alcune cose da chiarire: il mistero del suicidio del padre di Liguori, il futuro di Blanca dopo lo stage, quello della povera Lucia che decide di fuggire dal papà violento e dedito all'alcool e di cui si prenderà temporaneamente cura il padre di Blanca, e poi, perché no, bisogna vedere se la storia tra Blanca e Liguori finalmente si concretizzerà.

Non resta da sperare dunque che Blanca venga assunta in polizia, e che non venga trasferita in altre città, per poter continuare ad ammirare Genova e dintorni sul piccolo schermo.

