VIDEO | Birra Moretti sceglie la Liguria per il suo nuovo spot estivo

Pescatori sul molo, colori caldi dall’atmosfera vintage, Lambretta. Il nuovo spot di Birra Moretti evoca la tipica estate italiana anni Sessanta, con “Un bacio piccolissimo” di Robertino a fare da colonna sonora. È online ora il primo di una serie di spot pubblicitari che l’azienda italiana, per promuovere all’estero la sua nuova linea di prodotti “Sale di Mare”, ha scelto di girare in Liguria e per la precisione a Tellaro, un piccolo borgo sul mare a pochi chilometri da Lerici.

Le riprese si sono svolte durante tre giornate di metà aprile, portando modifiche alla viabilità del paese e coinvolgendo comparse tra i 25 e i 45 anni, grazie ad un casting sul posto. Il primo video online è quello andato in onda in Olanda.

“Vincenzo, eccola!” esclama uno dei protagonisti dello spot vedendo arrivare un gozzo di pescatori con a bordo le casse in legno contenenti le nuove birre Moretti. Casse che vengono passate tra i diversi personaggi, accompagnate da commenti incuriositi sul nuovo prodotto. Tramite un passaggio di mano in mano la birra, dopo essere caricata su una Lambretta gialla, finisce in un panificio con le teglie di focaccia in vista. Sale quindi delle scalette in pietra in via XXIV Maggio per arrivare in un bar ed essere infine assaggiata e approvata dal barista.

Un’altra volta la Liguria, con la sua atmosfera fuori dal tempo, si rivela quindi la cornice perfetta per narrazioni suggestive, rivolte non solo agli italiani ma anche e soprattutto al mercato estero.