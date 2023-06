La cucina ligure conquista Lorenzo Biagiarelli: sui social foto e commenti della sua cena

La cucina ligure ha conquistato anche il food blogger Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli e molto amato dal pubblico anche grazie alla sua partecipazione al programma tv su Real Time Cortesie per gli ospiti Bed and Breakfast.

Per il cuoco social era la seconda volta a Finale Ligure, e per la sua seconda cena finalese ha scelto il ristorante ligure da Gnabbri, che con la sua location in via Pollupice ha piacevolmente stupito il suo ospite. “Ci devi arrivare, devi sapere dov’è, non ti ci imbatti camminando sul lungomare o per il corso – racconta Biagiarelli – È un po’ nascosto in un vicolo e forse per questo può offrire prezzi così onesti che, arrivando da Milano, ti fanno inumidire gli occhi”.

Il menù, sia dal punto di vista dei prezzi che delle proposte genuine e artigianali, è proprio quello della tipica trattoria ligure, con piatti a base di pesto, di borragine, di acciughe e altro pesce. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il foodblogger spiega che cosa ha potuto assaggiare: “Cucina ligurissima: taglierini in varie salse, qui nella versione con l’impasto alla borragine e condimento al pesto, antipasto misto di gattafin (panzerottini di borragine e ricotta), torta di verdura, focaccia di patate (una pasta fritta che ricorda un po’ i chisolini [pane fritto tipico piacentino n.d.r.] ma tondeggianti e compatti), sigaro di acciuga spaziale e alicetta sul pane”.

E racconta che i suoi compagni di tavola hanno ordinato secondi di pesce, come l’insalata di polpo, fagiolini, patate e pesto o le alici agli aromi spadellate. “Niente peripezie, cucina di casa, di quella che non devi pensare a niente se non a non macchiarti la camicia per voracità (come nel mio caso) – aggiunge con tono spiritoso Biagiarelli – Pigato a profusione, i prezzi li vedete da voi. Sono contento che sia così distante da casa mia perché ho perso qualche chilo e so per certo che lì lo ritroverei tranquillamente, nascosto in una pignatta di minestrone con doppio pesto”.