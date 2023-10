La Berio compie 200 anni: ecco la sua storia e gli eventi per conoscere la biblioteca

La Biblioteca Berio soffia quest’anno sulle sue prime 200 candeline. In occasione del suo bicentenario, la Biblioteca promuove un programma di eventi culturali e ludico ricreativi che permetteranno ai visitatori di riscoprire la biblioteca come luogo di aggregazione, condivisione e partecipazione. Tra questi:

Rubrica Facebook “Di Berio in Berio”: la storia della biblioteca raccontata attraverso il linguaggio dei social

“BerioTube”: un percorso innovativo di visite guidate, una “metropolitana virtuale” che si snoda attraverso la Biblioteca in una serie di linee ramificate e stazioni in cui scoprire contenuti audio, video e testuali sul patrimonio bibliografico antico e moderno della Berio, fruibili da QR code

Il benvenuto alla Berio da personaggi genovesi del mondo dello spettacolo e della canzone, ad attendere i visitatori al mega-schermo all’ingresso della biblioteca

Giochi in biblioteca: giochi da tavolo e di societa? saranno messi a disposizione degli utenti per condividere momenti di gioco educativo

Pubblicazione in formato ebook e cartaceo della Storia della Berio di Luigi Marchini, storico bibliotecario della Berio, redatta negli anni Sessanta e rimasta finora inedita: una miniera di notizie e informazioni sulla Biblioteca, a disposizione di cittadini, appassionati, studiosi e ricercatori.

Come racconta Moira Minafro in "Un anniversario importante: la Biblioteca Berio compie 200 anni dalla sua istituzione come 'civica'", l’Abate Carlo Giuseppe Vespasiano Berio apri? la biblioteca al pubblico intorno al 1775 a Palazzo Raggi in via del Campo, nella sua dimora, per poi trasferirsi in Campetto, al Palazzo Imperiale di Sant’Angelo detto “Palazzo del Melograno” nel 1792. Non si trattava di una biblioteca qualsiasi, dato che al suo interno ospitava anche un laboratorio di fisica con macchinari all’avanguardia per esperimenti su elettricita? e fulmini. Al suo interno erano contenute opere di carattere sacro, ma anche opere storiche, filosofiche, scientifiche.

Nel momento dell’acquisizione da parte del Comune e della nomina del padre barnabita Giovanni Battista Spotorno a Prefetto della biblioteca, nel 1823, la biblioteca constava di 16.273 volumi. A quel tempo, si trovava ancora a Palazzo del Melograno, una collocazione ormai poco adatta alle esigenze degli utenti. Con la costruzione del Palazzo dell’Accademia accanto al nuovo Teatro Carlo Felice, nell’allora Piazza San Domenico, si presentò l’occasione giusta per trasferirla.

La biblioteca rimase aperta a intermittenza e si fermò definitivamente solo in seguito ai bombardamenti del 13 novembre del 1942. L’incendio che ne segui?, devasto? il palazzo e distrusse due terzi del patrimonio, tra cui la rinomata raccolta locale e buona parte dei periodici. La biblioteca riapri? nel 1956 al secondo piano nobile dell’edificio, con due sale di lettura e spazi raddoppiati rispetto al periodo prebellico.

Pochi anni prima, si era fatta finalmente concreta la possibilita? di trasferire la biblioteca nella sede ristrutturata dell’ex Seminario Arcivescovile in salita Emanuele Cavallo, in seguito a un’opera di restauro per riparare i danni della guerra. I preparativi per il trasloco e il trasloco stesso – nella parte piu? recente dell’edificio - avvennero a cavallo tra il 1997 e il 1998 quando, il 27 aprile, la nuova sede che ancora oggi frequentiamo apri? i battenti.