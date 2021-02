Belen Rodriguez a Lerici, il video: giornate liguri per la showgirl con il compagno

Belen in una delle sue storie su Instagram

Tra le storie di Instagram di Belen, in queste ore, non manca un video molto eloquente che mostra Lerici, pochi secondi per ammirare la bellezza della riviera ligure girati probabilmente dagli scogli.

E dunque la showgirl si troverebbe in Liguria, in compagnia del fidanzato spezzino Antonio Spinalbese e della famiglia di lui. Spinalbese, 25 anni, a Milano è molto conosciuto per essere il parrucchiere dei vip.

Per Belen sarebbe inoltre un momento molto particolare: stando ad alcuni insistenti gossip, lei e Spinalbese sarebbero in dolce attesa. Lei si lascerebbe sfuggire ogni tanto qualche indizio sui social, ma senza confermare nulla ufficialmente. Il giornalista Santo Pirrotta su Tv8 giorni fa ha affermato di conoscere anche il sesso del nascituro (una femminuccia) e il nome che la coppia sarebbe orientata a dare alla bimba, ovvero Tabita.

Se i gossip fossero confermati, per Belen sarebbe il secondo figlio dopo Santiago, nato dall'unione con l'ex Stefano De Martino.