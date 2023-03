Basilica delle Vigne, la visita speciale della blogger tra ponteggi, tetti e cupola

Nel cuore del centro storico di Genova esiste un luogo insolito, fuori dalle rotte turistiche, ma ricco di arte e cultura. È la Basilica delle Vigne, con la sua cupola affrescata e le opere del celebre scultore genovese Anton Maria Maragliano che conserva. All’interno della basilica è possibile svolgere una visita guidata diversa dal solito, che permette di avere un punto di vista privilegiato rispetto ai normali visitatori. A raccontarla è la blogger Elisabetta Frega in un video sul suo profilo Instagram freesoulontheroad.

“Ti consiglio un'esperienza unica da fare a Genova - spiega la blogger nel video - Sono nel cuore del centro storico e questa è la basilica delle vigne, una delle meraviglie nascoste della città. La visita guidata con Kalatà consente di conoscere le bellezze artistiche al suo interno ma non solo. Indossa infatti il caschetto protettivo perché si sale sul tetto per vedere la basilica da una prospettiva unica. Potrete infatti osservare la sua cupola come mai avete fatto prima”.

Costruita poco prima dell’anno Mille in una zona di campagna coltivata a vigne, da cui l’origine del nome, oggi la Basilica di Santa Maria delle Vigne si trova nel centro storico, e racchiude la complessa e ricca stratificazione artistica della città. Durante la visita, la voce narrante della guida trasporta indietro di mille anni. Il percorso propone momenti particolarmente avventurosi e coinvolgenti come il camminamento sui ponteggi di cantiere, lo sbarco sui tetti della città, l’attraversamento del sottotetto fino a raggiungere l’alto del cupolino della Basilica.

Tariffe: € 10 (intero); € 8 (ridotto). Sabato e domenica: 09.30 | 11.30 | 14.30 | 16.30. Luogo di ritrovo: davanti all’ufficio IAT (Informazioni Accoglienza Turistica) di via Garibaldi 12/r, 15 minuti prima dell’inizio della visita. Per maggiori informazioni e per effettuare una prenotazione è possibile chiamare il numero +39 0174330976 (anche WhatsApp) o inviare una mail all’indirizzo: booking@kalata.it.