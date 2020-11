Dopo Chiara Ferragni, anche Andrea Di Marco propone le "sue" barrette Kinder... al pesto

Sta suscitando una valanga di reazioni (e polemiche) la richiesta di Chiara Ferragni, esplicitata sui suoi canali social: vedere il volto del figlio Leo, avuto con il cantante Fedez, sulle confezioni delle barrette Kinder cioccolato. Nelle sue stories si vede un fotomontaggio con un'ipotetica confezione dei famosissimi snack e la faccia del suo bimbo, accompagnato da una domanda diretta: «Questo è il mio sogno, Kinder Italia possiamo farlo avverare?».

La risposta ironica ligure non si è fatta attendere, e arriva dal comico Andrea Di Marco, famoso per l'interpretazione del leader del Movimento Estremista Ligure: insomma, ora che la famosa influencer si è espressa, anche la Liguria vuole le sue barrette! Ma come? Al pesto, ovviamente, e al posto della foto del classico bimbo sorridente, una foto del capo del Movimento Estremista Ligure con una delle sue più classiche espressioni.

«Kinder Cioccolato is for boys, Kinder Pesto is for men - dice Di Marco nel suo post su Facebook, che ha già ottenuto centinaia di condivisioni -. Anche noi condividiamo il sogno di Chiara Ferragni: un restyling della confessione del Kinder Cioccolato, ma a tema Liguria!»