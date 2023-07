La Barbie a Genova diventa Bàrboa: da "Slerfa de Fugassa" a "Tuffo nei Frisceu"

Sui social la Barbie mania sta sfuggendo da ogni controllo. In questo periodo, dopo l’uscita nelle sale del film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, centinaia meme e post di ogni tipo hanno come protagonista indiscussa la bambola bionda più famosa al mondo. Vi abbiamo già mostrato la serie di Barbie genovesi della “I Love Genova Barbie Collection 2021", nata dall’idea di Alex Flyer, in cui ogni bambola racconta, con ironia e sarcasmo, un comune o un quartiere della città.

A pubblicare sui social una nuova serie di Barbie in salsa genovese questa volta è un profilo istituzionale, Genovamorethanthis, pagina ufficiale del Comune di Genova. In questa nuova versione, le bambole diventano “Bàrboa” e si fanno regine della cucina, ritratte su uno sfondo che mostra pesto, frisceu, pansoti in salsa di noci e focaccia. Rispettivamente quindi vengono ribattezzate: “Bàrboa Campionessa del Pesto”, “Bàrboa Tuffo nei Frisceu”, “Bàrboa Regina dei Pansoti” e “Bàrboa Slerfa di Fügassa”. Sotto il post sui social è poi gara di creatività, ognuno immagina la Barbie che più somiglia ai propri sogni. Una gelateria aggiunge: “Vi siete dimenticati la Barbie Belin che pànera” allegando il fotomontaggio della bambola in posa davanti a una bella coppetta di gelato.