Le "baracche de pria" sui monti della Liguria: cosa sono e a cosa servono

Un tempo, queste baracche erano usate come riparo temporaneo per chi saliva sui monti per lo sfalcio del fieno

Nella foto in cui ci ha taggati @il_cappellino_errante_ su Instagram è inquadrata una struttura molto particolare, una bassa casupola di pietra: se ne trovano tante sulle nostre montagne, ma cosa sono?

Queste baracche di pietra (che infatti in dialetto si chiamano proprio "baracche de pria") sono le piccole costruzioni in pietra a secco, per lo più a pianta circolare, un tempo utilizzate come riparo da pastori e falciatori. Si trovano in tutta la Liguria, ma a volte cambiano nome: a ponente, ad esempio, vengono soprannominate "caselle".

Sono costruzioni tipiche di molte aree rurali e montane nella nostra regione: un tempo, queste baracche erano usate come riparo temporaneo per chi saliva sui monti per lo sfalcio del fieno.