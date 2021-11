Guida Bar d'Italia 2022: a Genova due dei migliori locali d'Italia secondo Gambero Rosso

Nella guida "Bar d'Italia 2022" di Gambero Rosso, famoso portale dedicato all'enogastronomia italiana, sono indicati i migliori locali del Paese, secondo il gusto dei critici gastronomici del sito.

È un segnale di ripartenza, come spiega lo stesso Gambero Rosso: "I tavolini del bar sono di nuovo pieni a ogni ora del giorno, per la colazione, il break di mezzogiorno, l’aperitivo serale. E quando torna a vivere il bar, tutto ricomincia. Sembra banale ma è così, il bar è la prima occasione d’incontro".

Tra l'altro, la ricerca “Gli Italiani e il caffè” condotta da Astra Ricerche per il Consorzio Promozione Caffè, ha dimostrato che gli italiani stanno tornando con fiducia al bar: il 21,3% degli intervistati ha affermato di esserci andato più spesso rispetto al periodo pre-covid. Interessante rilevare anche che frequentare il bar, oltre che come luogo di chiacchiere o un rito mattutino, per il 41% degli italiani ha come effetto quello di sostenere l’economia e i piccoli esercenti (sentimento più diffuso tra i giovani tra i 18 e i 24 anni).

Anche in Liguria non mancano le eccellenze: i bar che anche quest'anno si sono meritati il riconoscimento "Tre chicchi & tre tazzine" sono entrambi di Genova, "Douce" di piazza Matteotti e "Murena Suite" di via XX Settembre.

Il "Murena Suite" poi si guadagna anche una "Stella 2022", riconoscimento dato da Gambero Rosso ai locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato "Tre chicchi & tre tazzine".