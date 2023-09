Bar d'Italia 2024, due i locali genovesi sulla guida del Gambero Rosso

Due i locali genovesi citati dall’appena pubblicata guida Bar d’Italia 2024, “la guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani” a cura di Gambero Rosso. Entrambi i bar premiati sono nel cuore del centro di Genova: uno è in via XX Settembre, il Murena Suite, l’altro è in piazza Matteotti (in realtà anche in via XX Settembre) ed è Douce Pâtisserie Café.

Murena Suite si è aggiudicato 3 Tazzine e 3 Chicchi. Ecco cosa scrive sulla qualità della sua caffetteria e pasticceria il Gambero Rosso.

“Una vera istituzione nel panorama cittadino, il Murena Suite è una grande certezza, capace di mantenersi con costanza sulla breccia per merito di una gestione illuminata e dinamica. Curatissima la colazione, momento di cui si può godere appieno grazie all'eccellente caffetteria, che sfoggia espressi e cappuccini eseguiti a regola d'arte, e agli ottimi croissant e pain au chocolat, senza dimenticare la deliziosa focaccia. Tutto fatto in casa, compreso il pane e la piccola pasticceria che accompagna lo scorrere del pomeriggio. Si fanno ricordare i pranzi, che regalano sapori di stagione da ingredienti locali trattati con rispetto in piatti come la tartare di gamberi rosa e la vellutata di asparagi. Immancabili gli omaggi alla tradizione, dalla pasta al pesto al minestrone. Si viaggia ad alti livelli pure in fatto di aperitivi, per la qualità di cocktail e stuzzichini. Accanto al locale, la cioccolateria e pasticceria”.

Douce ha ottenuto le 3 Tazzine, i 3 Chicchi e le 2 Torte, raggiungendo i 71 punti su 80 per l’attività di pasticceria.

“Lo splendido dehors su piazza Matteotti è il benvenuto che offre Douce, e invita ad accomodarsi per godere di un'offerta di alto livello in un contesto d'eccezione. Parte di una importante realtà cui fanno capo varie insegne in città, ha l'inconfondibile impronta francese del patron Michel Paquier, pasticcere che si muove in equilibro tra creatività e tradizione ligure. Si fanno ricordare i croissant e specialità come le frolle bretoni (da provare al caramello) o le monoporzioni, dalle tartellette (squisita ai lamponi) alle elaborate Choca o La Vie en rose, tutto supportato da espressi, cappuccini e affini eseguiti ad arte. Alta l'asticella pure a pranzo, che oltre a sfiziose insalate e panini (vedi il Rustic, con roastbeef, burrata fumé, patate fondenti, maionese alla senape), offre piatti come le galette o il brandacujun. Gli ottimi cocktail e stuzzichini ne fanno un indirizzo ideale per l'aperitivo” così viene descritto dalla guida.