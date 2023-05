Bando di Empowering Women in Agrifood: formazione e premi per 10 donne imprenditrici

“Vogliamo aiutare donne imprenditrici come te” dice la call del bando per il programma EWA - Empowering Women in Agrifood di EIT Food, che verrà presentato nei dettagli tramite il webinar di Centro Ligure per la Produttività, mercoledì 31 maggio alle 9. Formazione, mentorship e premi in denaro. Giunto alla sua seconda edizione, EWA rappresenta un’opportunità per le imprenditrici o per tutti coloro che intendono intraprendere un'attività imprenditoriale in ambito agroalimentare declinata al femminile.

È un’iniziativa di EIT Food promossa in 11 paesi (Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Romania e Ucraina) con l’obiettivo di far emergere il potenziale dell’imprenditoria femminile, risolvendo alcune tra le più importanti sfide del settore agroalimentare: superare il divario di genere ancora esistente, promuovere la presenza femminile in posizioni dirigenziali e aumentare il numero delle start-up guidate da donne.

Per 6 mesi le partecipanti seguiranno un corso di formazione tenuto dal Future Food Institute e Dock3 e verranno affiancate da mentors scelti accuratamente per poterle accompagnare al meglio durante questo percorso e dar loro tutto il supporto necessario per sviluppare il loro progetto. Le partecipanti otterranno anche accesso alla EWA Community e al network di EIT Food Hive. A novembre si terrà l’evento finale durante il quale le partecipanti presenteranno le loro idee ad una giuria, che poi sceglierà le due vincitrici a cui verranno assegnati rispettivamente 10.000€ e 5.000€ a fondo perduto.

Il programma – le cui candidature scadranno l’11 giugno 2023 – vuole sostenere le donne motivate a sviluppare le proprie idee di business nell'ambito agrifood, oltre che le società già formate da non più di due anni attraverso formazione, tutoraggio, networking e un premio a fondo perduto per le due vincitrici. Durante il webinar del 31 maggio, promosso da CLP e da Future Food Institute, verranno presentate le attività in programma e spiegate le modalità di invio della propria candidatura. Durante l’incontro, si ascolteranno inoltre le esperienze di alcune imprenditrici che hanno partecipato alla scorsa edizione.

A chi si rivolge:

Donne (che si identificano con il genere femminile)

Residenti in Italia

Con un progetto nel settore dell’agrifood: un’idea imprenditoriale solida; una società / startup già avviata di cui la donna sia manager, parte della direzione, del consiglio di amministrazione, o fondatrice – e che abbia ricevuto meno di 30,000€ da fondi pubblici e privati

Come iscriversi:

Le candidature sono aperte fino al 12 giugno tramite questo link. Un gruppo di esperti del settore controllerà le candidature ricevute e selezionerà le 10 imprenditrici che accederanno al programma. Per accedere gratuitamente al webinar, è sufficiente cliccare qui. Per avere maggiori informazioni, dettagli e application per iscriversi, cliccare qui.