Cosa fare con i bambini in Liguria, 6 idee per il weekend

Per una giornata di divertimento e scoperta per i vostri bambini, a Genova ci sono luoghi ad hoc come l’Acquario, la Città dei Bambini, il Galata. Però, a pochi chilometri dal centro città, si possono esplorare tanti altri posti che possono regalare un pizzico d’avventura non solo ai più piccoli, ma anche ai genitori.

Una giornata in fattoria

Tante sono le fattorie didattiche in Liguria che permettono a grandi e piccini di entrare in stretto contatto con gli animali, conoscerne le abitudini e assaggiarne i prodotti. Tra queste: la Fattoria didattica il Ciliegio a Genova, l’azienda agricola Autra a Savignone, le Terre del Barone a Savona, Il giardino a.Mi.Co a La Spezia e l’Agriturismo La Fattoria a Ranzo Imola, Imperia.

Giardini botanici di Villa Hambury

Vicino a Ventimiglia trovate i Giardini Botanici Hanbury, che costituiscono un centro botanico, storico e paesaggistico di rilevanza internazionale. Da qualche anno propongono attività didattiche che introducono i più piccoli ai metodi di coltivazione sostenibili, trasformando il giardino in un’aula-laboratorio e creando un interessante percorso tra vivaio, erbario, museo del elgno e serra fotovoltaica.

Alla scoperta delle Grotte di Toirano

Quindici sale scolpite e modellate nei millenni dalla natura offrono un percorso emozionante tra stalattiti e stalagmiti, che permetterà ai bambini di scoprire la storia delle Grotte di Toirano (SV), alcune impronte umane, i resti ossei dell’orso delle caverne. Sono disponibili anche laboratori didattici.

Un’alternativa alla spiaggia: il Parco Acquatico Caravelle

A Ceriale c’è il Parco Acquatico Caravelle, per una giornata tra acquascivoli, onde artificiali, piscine con giochi adatte a tutte le età. Si guadagnano il posto tra le attività più amate le Rapide del Rio Bravo (400 metri di discesa su un gommone doppio), la piscina ad onde, gli Scivoli Toboga e il Kamikaze (scivolo con un forte dislivello e tuffo finale nella grande piscina)

Parco avventura per gli amanti dell’adrenalina

A soli 30 minuti dal centro di Sestri Levante si trova il Parco avventura Val di Vara, ideale per una giornata di sport e natura. Al suo interno, percorsi impegnativi per adulti ma anche più semplici per bambini, anche più piccoli (a partire dai 3 anni). Con i vostri figli potrete provare di rimanere sospesi nel vuoto con la Super Zip-line o cimentarvi in un percorso acrobatico da tronco a tronco

Tutti insieme a pedalare sul mare

Un’ottima idea per una giornata all’aria aperta in famiglia è un bel percorso in bicicletta, magari sul mare. Tra le piste ciclabili più belle in Liguria possiamo citare sicuramente quella che collega Varazze a Cogoleto, quella che porta dalla spiaggia di Levanto a quella di Framura passando per Bonassola e la pista del Ponente Ligure, che passa per San Lorenzo, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Arma di Taggia, Sanremo e Ospedaletti