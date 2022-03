VIDEO | Il fuori programma della Baistrocchi: 'tampone' sul palco a Bassetti

Curioso fuori programma al teatro Verdi di Sestri Ponente durante lo spettacolo 'Carramba che tampone' della compagnia goliardica Baistrocchi, tra gli spettatori anche l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, coinvolto dal mitico Edoardo Quistelli nel corso dello spettacolo.

Armato di un tampone gigante Quistelli ha cercato Bassetti tra il pubblico dicendogli che "sono due anni che rompe il belino con i tamponi" e che questa volta sarebbe toccato a lui. Il professore del San Martino si è prestato al gioco ed è salito sul palco per un divertente siparietto che ha scatenato le risate del pubblico presente in sala.

Il nuovo spettacolo della Baistrocchi ha come sempre uno scopo benefico, gli incassi verranno infatti devoluti (togliendo le spese) all'associazione Gigi Ghirotti che si occupa di assistenza socio-sanitaria per persone che necessitano di cure palliative: a domicilio e in due hospice. Si tratta di un doppio omaggio a Raffaella Carrà e al baistrocchino scomparso prematuramente Marco Oreste Biancalana, interprete della Raffa nazionale negli anni passati.

Visto il grande successo ottenuto a Sestri sono state programmate altre due repliche extra sempre al Teatro Verdi: sabato 12 marzo alle ore 21 e domenica 13 marzo alle ore 16. Il biglietto costa 22 euro, il parcheggio di piazza Oriani rimane aperto durante gli spettacoli.

I membri della compagnia

Benincà Nicolò, Bonanno Maurizio, Casalino Davide, Colombo Paolo, Delfino Matteo, Diaz Carlos, Donà Alessandro, Francescon Gianfranco, Iannotti Dario, Izetta Giovanni, Manzini Stefano, Manzini Valerio, Martignone Francesco, Murgia Andrea, Olivari Osvaldo, Pace Sandro, Puppo Andrea, Quistelli Edoardo, Zambarelli Gabriele Lavinia, Zaniratti Alessandra.

La storia della Baistrocchi

Fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, tenente-studente di Giurisprudenza caduto nella Prima Guerra Mondiale, “la Bai”, formata da studenti ed ex-studenti dell’Università degli studi di Genova, scelti con appositi casting, è stata attiva quasi annualmente portando in scena spettacoli tutti al maschile, in puro spirito goliardico, che strizzano l’occhio alla realtà locale con incursioni nell’attualità di più ampia portata. Il finale, come da tradizione, vede sempre il “corpo di ballo” esibirsi in uno scatenato can-can, con guepière d’ordinanza. La compagnia è stata “laboratorio di formazione” per alcuni professionisti affermati del mondo dello spettacolo, come Popi Perani, Enzo Tortora e Paolo Villaggio, e dal 1958 in poi, per molti anni, le musiche portano la firma di Umberto Bindi.