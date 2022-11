"Avanti Avanti!": ciak a Genova per il corto dedicato a Sandro Pertini

Si chiama "Avanti Avanti!" il cortometraggio e miniserie dedicato alla figura di Sandro Pertini che verrà presentato alla stampa domani, sabato 26 novembre, a Palazzo Ducale, con gli attori Massimiliano Morra e Christian Adorno.

Prodotto da Hermes Movie Aps per la regia di Marco Bracco, sostenuto da Genova Liguria Film Commission e dalla Scuola d'arte cinematografica di Genova, con il patrocinio dell'Università di Genova, il corto in lavorazione è girato nel capoluogo ligure.

La storia è ambientata nel 1945, in una caserma abbandonata piena di razioni K. Nino e Marcello non si riconoscono subito nemici, non comprendendo che l'uno è l'avversario tanto cercato dall'altro. Costretti a stare vicini e a conoscersi, i due protagonisti si contendono il socialismo: libertà e progresso per Nino, nazionalismo massimalista e fedeltà per Marcello. Malena, ragazza-ninfa, li guarda, li seduce, li confonde e si innamora. Allontanati dalla propria realtà e dalle proprie sicurezze, Nino e Marcello si riscoprono uomini e si rendono conto che la guerra è morte e abisso. Fuori dalla caserma, però, il conflitto imperversa.