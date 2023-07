"La mia Liguria": Aurora Ramazzotti come Elisabetta Canalis?

Vacanza ligure per Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker: la 26enne ha postato nei giorni scorsi, sui suoi canali Instagram, alcune foto scattate a Bergeggi, nota località turistica sul mare. In costume e vicino agli scogli, Aurora ha esibito il suo fisico in maniera naturale dopo il parto avvenuto il 30 marzo.

Ma a colpire è stata non solo la location, bensì la descrizione utilizzata per le immagini: "La mia Liguria", chiaro riferimento agli spot di Elisabetta Canalis, finanziati dalla Regione Liguria. E c'è già chi ipotizza che quella della ragazza sia una "frecciatina" all'ex Velina.

Non mancano i commenti dei fan: "Finalmente una donna meravigliosa ma naturale dopo il parto", "Bellissima con un corpo naturale dopo il parto, grazie per non aver ritoccato", "La maternità ti ha resa ancora più bella" e "Finalmente la normalità". Il 30 marzo l'influencer e conduttrice è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce Cesare, nato dall'unione con Goffredo Cerza.

