Arisa: «Sono attratta dalle donne ma...»

Nella puntata di mercoledì 14 aprile del Maurizio Costanzo Show si è parlato di rapporti affettivi senza tabù: omosessualità, ma anche amore e attrazione che possono scattare tra uomini e donne etero, oppure, come nel caso di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (ospiti in studio) di "un'intimità che va oltre".

«Prima, tra donne eterosessuali, avere un rapporto sessuale con un'altra donna era considerato un tabù forse più che per gli uomini - dice il giornalista Giuseppe Cruciani - . Invece negli ultimi anni sto notando che le donne ammettono la propria attrazione e cercano altre donne fisicamente» pur definendosi etero.

Ospite del programma televisivo anche la cantautrice Arisa, nata a Genova e cresciuta poi nel paese d'origine della sua famiglia, Pignola (Potenza). A lei è andata la domanda diretta di Maurizio Costanzo (guarda il video): «Tu sei attratta dalle donne?». A quel punto lei ha risposto senza filtri: «Io sono attratta dalle donne, però è un'attrazione non consumata. Mi possono piacere le donne, ma poi non penso di andarci a letto. Mi piace più l'abbraccio, il profumo». Dunque per adesso Arisa esclude l'ipotesi di un futuro con un'altra donna: «Per ora no, ma se sarà, vi farò sapere, ma non vedrei nessun problema» conclude candidamente.