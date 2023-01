Incontri al buio in auto, arriva il primo “speed date” su quattro ruote in Liguria

E se con il termine “speed date” si intendesse invece un appuntamento a tutta velocità? Dall’idea di una concessionaria è nato il primo appuntamento al buio su due o quattro ruote, in cui dieci uomini e dieci donne avranno modo di conoscersi, nei duecento secondi a disposizione, seduti sui sedili anteriori di un’auto. La prima occasione per vivere questa avventura in Liguria e Piemonte sarà proprio il giorno prima di San Valentino, lunedì 13 febbraio a partire dalle 19.30, grazie all’evento gratuito aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Le sedi e le città dove ci si potrà iscrivere sono Torino, Asti, Alba, Alessandria in Piemonte e Genova e Albenga in Liguria.

Ogni partecipante avrà quindi la possibilità di conoscere dieci persone, trascorrendo duecento secondi nei sedili anteriori di ciascuna vettura. Un’opportunità in più per fare nuovi incontri, divertirsi e magari trovare l’anima gemella con cui condividere la festa degli innamorati il giorno successivo. A fine incontro, ogni partecipante avrà la possibilità di compilare un breve questionario di affinità di coppia e indicare eventuali preferenze.

“Il nostro lavoro è animato da lucida follia - sottolinea Stefano Borsello, amministratore delegato della concessionaria Errebi Mobility da cui è nata l’idea - e con questa iniziativa abbiamo voluto celebrare la conoscenza di nuove persone con un connubio del tutto nuovo tra amore e auto. La concessionaria è un luogo di relazioni e vogliamo dare la possibilità a tutti di potersi conoscere qui e magari essere testimoni diretti di nuove coppie”.

Al termine dell’appuntamento inoltre, nel caso ci fosse un’affinità reciproca, Errebi regalerà a ogni nuova coppia formatasi una cena a due e l’uso gratuito per un weekend di una vettura elettrica. Sarà invece offerto a tutti i partecipanti un aperitivo in concessionaria durante la serata stessa. Qui per iscriversi.