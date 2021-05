L'appello dell'Aidaa alle strutture turistiche: «Ospitate gli animali gratis quest'anno»

La richiesta è di calmierare i prezzi per non dover costringere le famiglie a rinunciare alle vacanze o a spendere altri soldi per mettere in pensione i propri animali

L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa) chiede alle strutture turistiche italiane - e dunque anche liguri - di ospitare gli animali gratuitamente.

È di questi giorni la notizia della imminente riapertura della stagione turistica nel nostro paese seppure con le limitazioni dovute al periodo di pandemia. E la Liguria tra l'altro è prima in Italia per numero di "Bandiere Blu". Proprio in questo contesto Aidaa ha lanciato agli albergatori, ai titolari di pensioni, agriturismo, b&b un appello per ospitare gratuitamente o a prezzi stracciati i cani e gli altri animali delle famiglie italiane.

«In Italia ci sono 7 milioni di famiglie con animali e di queste almeno due milioni ogni anno vanno in vacanza con i loro pelosi, tenendo conto della situazione generale che stiamo attraversando chiediamo ai gestori ed ai proprietari di alberghi, hotel, pensioni ma anche agriturismo e b&b ma anche ai gestori delle spiagge dove sono ammessi i cani di praticare sconti di almeno il 50% sui prezzi in vigore per ospitare le famiglie con cani ed altri animali».

La richiesta è di calmierare i prezzi per non dover costringere le famiglie a rinunciare alle vacanze o a spendere altri soldi per mettere in pensione i propri animali. «Quest'anno chiediamo a tutti gli operatori turistici di incentivare il turismo con animali attraverso prezzi calmierati».