Antonella Clerici, weekend romantico a Portofino nell'hotel da mille euro a notte

Antonella Clerici ha trascorso un romantico weekend da nella nostra regione, a Portofino, inseme al compagno Vittorio Garrone. Ad annunciarlo, la stessa conduttrice in una serie di storie pubblicate su Instagram: «Noi e il mare, finalmente».

E per quella che sembra la prima fuga d'amore in Liguria dopo tanti mesi di restrizioni e zone rosse, la coppia non ha badato a spese: Antonella e Vittorio hanno infatti scelto uno degli hotel più belli della costa, arroccato su una verdeggiante collina che affaccia sul mare. In questa stagione una camera vista giardino costa poco più di settecento euro a notte, mille invece quella che affaccia sul mare, dove la coppia si è svegliata.

Insomma, un weekend da favola: tra le storie di Antonella Clerici sul social si vedono una vista mozzafiato, pranzetti e tanto relax. Due giorni tutti per loro in cui sicuramente avranno festeggiato ancora i 55 anni di Vittorio, compiuti due settimane fa.

Per Antonella Clerici un amore arrivato a 50 anni

Antonella Clerici ha incontrato Vittorio Garrone nel 2015. Li ha fatti conoscere un'amica in comune dopo che la conduttrice si era separata da Eddy Martens, papà di sua figlia Maelle. Non era un momento in cui pensava all'amore - aveva rivelato ai media - convinta che a 50 anni non potesse più incontrare un uomo che le avrebbe cambiato la vita, eppure è accaduto. Lei e Vittorio si sono innamorati e qualche anno dopo si sono trasferiti ad Arquata Scrivia, in una meravigliosa casa immersa nel bosco. Il loro nido d'amore.

«Io e Vittorio siamo una cosa sola, siamo l'uno lo specchio dell'altro - aveva dichiarato due anni fa in un'intervista - È un amore grande, il nostro. La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. Io e Vittorio vogliamo invecchiare qui nella nostra follia, con le nostre risate per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero. Insieme per sempre».