Curiosità: Genova e le antiche botteghe che vendevano carbone, patate e scope di saggina

Tra le memorie di un tempo, pensando alle antiche botteghe del centro di Genova, non ci si può non ricordare dei vecchi fondi - che ormai non esistono più - e che vendevano carbone, patate e scope di saggina.

Ne parla Ivaldo Castellani in "Genova in tutti i sensi" (Erga, 2021): «Per quanto mi sia sempre arrovellato - scrive l'autore - non sono mai stato in grado di trovare un denominatore comune che legasse questi tre prodotti, ma ormai non ha più importanza, mentre l'avevano i discorsi dei proprietari, vere memorie storiche raccontate da una sedia impagliata posta accanto a una grande stadera per il carbone e a una più piccola, a mano, per le patate».

Questi fondi, dall'odore di umido e dalle pareti irregolari e quasi mai bianche, erano popolati da una serie di personaggi indimenticabili: l'autore cita Pippo di salita della Misericordia, che usava i giornali per "mugugnare" e leggere i necrologi, ma specialmente per incartare le patate di Montoggio da vendere mentre parlava di ricordi e memorie storiche della città. Dalla costruzione delle case storiche alla banda che suonava all'Acquasola a inizio '900, Pippo era un vero e proprio tesoro di informazioni e aneddoti su Genova, così come tanti altri commercianti dei caruggi.