Anniversario Unità d'Italia: la Lanterna di Genova si illumina con il Tricolore

Nella giornata dell'anniversario dell'Unità d'Italia, mercoledì 17 marzo, la lanterna di Genova si illumina con il Tricolore, in occasione delle celebrazioni nazionali.

L'iniziativa è stata ideata per sottolineare il valore sociale e identitario della cultura, patrimonio di tutti. Anche se in questo difficile periodo i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, come il Complesso Monumentale della Lanterna, sono chiusi al pubblico, il monumento simbolo di Genova continua il suo dialogo con la città e non solo, anche attraverso la sua illuminazione artistica, sottolineando il valore sociale e identitario della cultura, bene essenziale e patrimonio di tutti.

Non solo: le luci del Tricolore rimarranno sulla Lanterna anche giovedì 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato con il supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.