I 60 anni delle Frecce Tricolori: le foto dell'ultima volta a Genova per il ponte San Giorgio

A Genova le abbiamo viste due volte nell'ultimo anno: per l'inaugurazione del ponte ma anche prima, quando le Frecce hanno "abbracciato" simbolicamente tutta Italia in segno di ripresa e unità

Quello delle Frecce Tricolori è un volo lungo 60 anni, iniziato il 1 marzo 1961, e che stupisce e incanta ancora oggi, nel giorno del loro anniversario.

Il viaggio è cominciato con i velivoli F-86F e prosegue a bordo degli MB.339PAN per continuare a tenere tutti con il fiato sospeso e con il naso all'insù.

A Genova le abbiamo viste due volte nell'ultimo anno: il 26 maggio, in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. In quei giorni, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) aveva effettuato una serie di sorvoli toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente lo Stivale, in segno di unità, solidarietà e ripresa dopo la prima ondata della pandemia di coronavirus. E poi il 3 agosto, per l'inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, un momento molto toccante e suggestivo a pochi giorni dalla commemorazione del secondo anno dalla tragedia.

Tra le curiosità, nella formazione 2021 delle Frecce Tricolori c'è anche un genovese: Alessandro Sommariva, originario del quartiere di Castelletto, undicesimo genovese a coronare il sogno di entrare nella Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Nelle foto qui sotto, le immagini delle Frecce Tricolori a Genova nel 2020: