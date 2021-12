VIDEO | Il leader del Movimento Estremista Ligure incontra il Milanese Imbruttito

Cosa succede quando il leader del Movimento Estremista Ligure incontra il Milanese Imbruttito?

Andrea Di Marco, attore e comico che interpreta il famoso politico il cui slogan è "Basta milanesi", ha incontrato il suo 'collega' milanese Germano Lanzoni e i due hanno dato vita a un siparietto per sponsorizzare l'uscita del film "Mollo tutto e apro un chiringuito" al cinema martedì 7 dicembre.

"Io alla parola 'milanese' sento già tutte le budella che si intorcigliano - dice Di Marco interpretando il leader del Movimento Estremista Ligure - e poi questo è proprio uno di quei milanesi 'uè, figa, taac', di quelli che entrano nei ristoranti di Santa Margherita Ligure che se non hai gli antistaminici vai in shock anafilattico. E poi è di quelli che arrivano, tutto loro, a bordo di questi elefanti con fare coloniale [...]. Ho guardato il film a nome di tutti i movimenti anti milanesi che ci sono in giro per il mondo, il film... è un bel film ragazzi, io non lo credevo. Ha preso più insulti lui che i paletti dei cantieri sulla Serravalle quando arrivi a Busalla. E la cosa bella è che non c'è una scena girata in Liguria, vuol dire che non son venuti a far casino e a portare i soldi a noi ma sono andati in Sardegna, ovviamente solidarietà al popolo sardo".

Il siparietto chiude con il Milanese Imbruttito che, già che c'è, chiede a Di Marco un vasetto di pesto senz'aglio. La reazione è tutta da ridere.