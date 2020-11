Amazon Music Unlimited: 3 mesi di uso gratuito

Cosa ascoltate quando volete immergervi nell'atmosfera della vostra Genova, con i suoi caruggi, il mare, il Porto Antico, e la bellissima Boccadasse? Fabrizio De Andrè? Ex Otago? Zibba? Oppure spaziate per le novità italiane, da Irama a Baby K, passando per Ghali e Fedez, o andate decisamente su artisti stranieri come Harry Styles, Lady Gaga, Ariana Grande o The Weeknd?

Amazon Music Unlimited è il servizio premium di musica digitale di Amazon che ti consente di accedere a più di 60 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. Puoi riprodurre online o scaricare brani per l'ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie.

Una buona notizia: Amazon Music Unlimited è disponibile in offerta speciale con 3 mesi d'uso gratuito. Offerta promozionale valida fino all'11 gennaio 2021 e riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

Terminato il periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese. I clienti che beneficiano di questa offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

Se però si desidera cancellare questo rinnovo automatico basterà entrare nell'applicazione su smartphone o nel sito Amazon e terminare l'abbonamento al servizio.

L'offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

