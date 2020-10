Amazon Music Unlimited: 4 mesi a meno di un euro

Cosa ascoltate quando volete immergervi nell'atmosfera della vostra Genova, con i suoi caruggi, il mare, il Porto Antico, e la bellissima Boccadasse? Fabrizio De Andrè? Ex Otago? Zibba? Oppure spaziate per le novità italiane, da Irama a Baby K, passando per Ghali e Fedez, o andate decisamente su artisti stranieri come Harry Styles, Lady Gaga, Ariana Grande o The Weeknd?

Amazon Music Unlimited è il servizio premium di musica digitale di Amazon che ti consente di accedere a più di 60 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. Puoi riprodurre online o scaricare brani per l'ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie.

In occasione del Prime Day 2020 arriva un'interessante promozione dedicata a questo servizio. L'offerta, valida fino alle 23:59 del 14/10/2020, prevede 4 mesi di abbonamento ad Amazon Music Unlimited al costo di 0,99 €. L'offerta è riservata ai clienti Amazon Prime che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited ed è riscattabile solo verso l'abbonamento Individuale di Amazon Music Unlimited. Sono esclusi dall'offerta i clienti che attualmente usufruiscono, o che hanno usufruito, del periodo d'uso gratuito di Amazon Music Unlimited o che sono, o sono stati, clienti di Amazon Music Unlimited.

Terminato il periodo della promozione, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited tornerà automaticamente al costo standard di 9,99 € al mese.

Se però si desidera cancellare questo rinnovo automatico basterà entrare nell'applicazione su smartphone o nel sito Amazon e terminare l'abbonamento al servizio.

L'offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

Scopri di più su Amazon