VIDEO | Milano spiegata dal genovese Crozza e da Aldo Giovanni e Giacomo, lo sketch è virale

È ridiventato virale in questi giorni sui social un video di Maurizio Crozza che insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo decanta l'amore per Milano. In realtà la clip risale a una puntata di "Italialand", show di Crozza andato in onda su La7 nel 2011, ma è stata ricondivisa migliaia di volte in questi giorni, tornando alla ribalta.

E proprio durante questo particolare siparietto Crozza, che a Milano lavora ma che è genovese, non resiste alla tentazione di lasciarsi andare a un'ulteriore battuta all'interno dello sketch per affermare le sue origini "zeneizi". Ma andiamo per ordine: i quattro comici, dietro al leggio, leggono l'incipit di un romanzo immaginario con i motivi per amare Milano. Ovviamente a modo loro.

"Adorava Milano - dice Giacomo Poretti - amava la sua frenetica modernità, il dinamico fluire del suo traffico e la sensazione delle strade pulsanti di vita in cui sarebbe rimasto ore, col motore acceso, dietro l'autobus 56". Non proprio un'immagine delle più romantiche. Interviene Giovanni Storti: "Amava sopra ogni cosa la fragranza impalpabile delle sue polveri sottili che disegnavano fantasiosi arabeschi nei suoi polmoini. Milano gli era entrata nel sangue, lo scoprì al Niguarda dopo la seconda visita".

E poi Aldo Baglio: "Mi sono innamorato di Milano perché non avevo niente da fare".

Alla fine Crozza riprende il timone e commenta: "Amava Milano, amava il triangolo della moda, i negozi luccicanti di via Montenapoleone, di via della Spiga, di via Manzoni, e li percorreva sognante, e poi andava dai cinesi in via Sarpi e si comprava tre camicie a sette euro". E conclude ridendo: "Son genovese...".