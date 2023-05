L'amaro Camatti è il miglior liquore al mondo: primo posto al World Liqueur Awards

Migliore liquore alle erbe d'Italia, medaglia d'oro tra gli amari italiani e numero uno al mondo. L’Amaro Camatti non si è accontentato di un riconoscimento e si è conquistato ben tre medaglie al World Liqueur Awards, una delle principali competizioni di riferimento per i professionisti del settore Spirits e Mixology a livello mondiale.

Un’iconica bottiglia dall’etichetta rossa, con tanto di vessillo genovese. Un sapore inconfondibile, protagonista delle tavole liguri e delle serate di movida in centro storico. E una ricetta antica, risalente al 1924, frutto della passione di Umberto Briganti, come indica l’etichetta stessa. Il Camatti prova a mantenere per quanto più possibile il procedimento di produzione artigianale, come una volta. Viene prodotto da un infuso di erbe e vegetali – mandorlo, arancio amaro, china, menta, genziana – fatto decantare in botti o fusti di acciaio inox e poi filtrato e aggiunto a sciroppo di acqua e zucchero.

“Il nostro amaro ha sbaragliato ogni concorrenza agli assaggi - raccontano i produttori - arrivando primo nella categoria herbal italiani, per poi raggiungere il podio più alto a livello mondiale”. Amaro Camatti ha ottenuto quindi tre premi: quello di Migliore Liquore alle Erbe d’Italia (Best Italian herbal), quello di Migliore Amaro Italiano del Mondo (World’s Best Bitter) e la medaglia d’oro (gold) tra gli amari italiani.

“Questi riconoscimenti ci rendono orgogliosi e segnano una nuova tappa per noi - ha detto Stefano Bergamino, il proprietario della Distilleria Cinque Terre, che detiene il marchio Amaro Camatti - L'affetto che da sempre ci riservano i liguri racconta molto del valore e della qualità del nostro prodotto, ma siamo felici che vengano premiati a livello internazionale".