Agriturismi e ristoranti immersi nel verde, 10 posti a Genova e in Liguria dove mangiare al fresco

I primi giorni di agosto sono già arrivati e l’estate si fa sentire tutta, più calda che mai. Ma, nonostante i trenta gradi alle nove di sera, la voglia di godersi le serate estive non diminuisce affatto. A Genova e in Liguria c’è chi sceglie la passeggiata sul mare, chi un gelato in centro storico, chi la pizza sulla spiaggia. Un’ottima soluzione per sconfiggere il caldo è andare alla ricerca di qualche buon locale sulle alture dove gustare i piatti della tradizione e godere del fresco e del panorama. E se a questo si aggiunge anche qualche luminaria appesa sugli alberi, è facile avere l’impressione di essere stati catapultati in una fiaba.

Ristorante Agueta du Sciria - Sopra Arenzano si trova Agueta du Sciria, un ristorante immerso nel verde dove assaporare “Cucina ligure tradizionale ma con un pizzico di fantasia”, come dichiarano sul sito. Piatti di carne e pesce a chilometro zero e pane fatto in casa, in un ambiente rustico e accogliente.



Ristorante Bertin - È nato quasi cento anni fa a Lencisa, piccola frazione di Ceranesi, il ristorante Bertin, il cui cavallo di battaglia sono le "lasagne al pesto verace". Porta avanti un'antica tradizione di piatti genuini e saporiti, serviti nel suo giardino a 600 metri di altitudine, appena sotto la Madonna della Guardia.



Trattoria La Brinca - La trattoria e bottega La Brinca, sulle alture sopra Lavagna, propone i piatti della tradizione contadina della Liguria di Levante, come il Prebugion di Ne, le Picagge o le Tomaxelle. Offre un menù di carne ligure, una veranda con vista sulle colline e oltre mille etichette di vini locali.



U Giancu - U Giancu è un ristorante di campagna, le cui pareti sono completamente coperte da tavole originali di fumetti provenienti da tutto il mondo. Sopra Rapallo, tra gli ulivi, ci si può godere una cena tutta preparata in casa, dal pane e la focaccia, alle torte, i gelati e perfino la birra.



La casa della lucertola - Nata nel 2015 dal sogno di due ragazzi di aprire un loro agriturismo, La casa della lucertola, nell'entroterra genovese, offre ai suoi clienti soltanto prodotti a chilometro zero, coltivati negli orti circostanti. Ideale per famiglie con bambini, dato che permette di fare conoscenza degli animali della fattoria come Gomitolo e Osella, le due pecore, e A. Cecchi Pavone, il pavone.



Agriturismo Le Pale - In una posizione strategica con vista sul mare, Le Pale offre ai clienti cena (e pernottamento) immersi nel verde, tra alberi secolari di ulivo, l'orto e la piscina. Tra le proposte un "menù agrituristico" che permette di assaggiare la pasta fatta a mano e i prodotti dell'orto.



Azienda Agricola Priano - Piccola oasi poco sopra il centro cittadino di Sestri Ponente, l'Azienda Agricola Priano è perfetta per un giro pizza nel verde. Sulla sua pizza solo prodotti dell'azienda, come fiori di zucca, fave, insalata e formaggi. Nel suo menù presenti anche i migliori piatti della cucina tradizionale genovese.



Trattoria al Serraglio - È famosa per le sue focaccette al formaggio e si trova sopra Sori, a Sant'Apollinare, appesa sul mare. La trattoria Al Serraglio ha una terrazza che dà sul Promontorio di Portofino e propone pietanze casalinghe genovesi e dolci artigianali con un'incredibile vista mare.



Agriturismo Terra e Cielo - L'Agriturismo Terra e Cielo si trova a Serra Riccò, a pochi chilometri dal centro di Genova. Si chiama così perché prende "forza dalla terra e consapevolezza dal cielo", preparando piatti con ingredienti dell'orto o provenienti dai loro animali. Agli alberi sono appese delle cornici vuote, che sembrano disposte lì apposta sottolineare la bellezza della natura circostante.



Osteria Vecchio Mulino - Tra Rapallo e la Ruta di Camogli c'è infine l'Osteria Vecchio Mulino, caratteristica per la sua posizione sulla riva di un ruscello. Piatti genuini e porzioni abbondanti, da gustare all'interno del fresco locale in pietra sui tavoli di legno scuro oppure nel dehors o nella veranda.