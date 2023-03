"Musei per tutti", per avvicinare il patrimonio artistico a giovani con deficit comunicativi

La cultura è di tutti. E deve poter arrivare in maniera semplice e chiara anche a chi ha più difficoltà a recepirla nell’immediato. La cultura deve essere davvero inclusiva. E per questo è stato presentato venerdì 24 marzo, a Palazzo Rosso, il nuovo progetto europeo A.A.C.Cessible culture. L’obiettivo? Favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale per bambini e giovani con deficit comunicativi, utilizzando gli strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Il Castello D’Albertis museo delle culture del mondo, i Musei di Strada Nuova, la Wolfsoniana di Nervi, Palazzo Ducale e l’Acquario di Genova. Tutti i principali luoghi della cultura a Genova si sono messi insieme per definire nuovi percorsi e modalità di accompagnamento, rimodulati sulle strategie della CAA.

Il progetto, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, ha lo scopo di agevolare la fruizione dei luoghi di cultura a bambini e ragazzi con deficit comunicativi e dell'apprendimento, deficit di attenzione e iperattività, e minori di origine extracomunitaria con scarsa conoscenza della lingua parlata nel paese di accoglienza. Tutto questo, favorendone lo sviluppo e l'autonomia, valorizzandone le dimensioni emotive, relazionali e culturali attraverso l'arte. Questo tipo di comunicazione è definita “aumentativa” in quanto non si limita a sostituire o proporre nuovi metodi di comunicazione ma, analizzando le necessità del soggetto, indica strategie per implementarle ed è alternativa in quanto utilizza strategie e tecniche diverse dal linguaggio.

Il progetto è nato dalla collaborazione di 7 partner provenienti da 6 paesi europei: Italia, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna. Ognuno con competenze diverse e complementari per raggiungere gli obiettivi del progetto: una università, un complesso museale, una casa editrice, scuole di diversi ordini e gradi, centri culturali ed una impresa sociale, a cui si aggiunge una rete di 11 partner associati. Dopo 2 anni di progetto, sono state 14 Istituzioni culturali coinvolte a livello europeo nelle sperimentazioni e nella realizzazione di materiale AACC inclusivo (di cui 4 Musei, l’Acquario di Genova e 3 mostre temporanee in Italia, 2 Musei in Portogallo, 4 Musei facenti parte di un complesso museali nazionale in Romania, 1 Museo in Grecia). Circa 45 i docenti e gli educatori interessati e più di 150 gli studenti coinvolti nelle sperimentazioni e nelle attività con strumenti AACC.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito o scrivere all’indirizzo aacc@solidarietaelavoro.it.